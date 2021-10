與 대선주자, 마지막 토론회까지 이어진 ‘대장동 의혹’

OBS 주관 TV 토론회

이낙연 "대장동 의혹으로 민주당 불안, 불안하지 않은 후보 선택해달라"

박용진 "해명 적절하고 신뢰할 수 있다고 보나"

추미애 "책임 한계 어디까지라고 생각하느냐"

[아시아경제 전진영 기자] ‘대장동 의혹’은 더불어민주당 대선주자 마지막 토론회까지 이어졌다. 후보들은 이재명 경기도지사를 향한 공세를 펼쳤다.

특히 이 지사를 추격 중인 이낙연 더불어민주당 전 대표는 비판의 날을 세우며 이 지사를 압박했다. 이 전 대표는 이날 OBS 주관으로 열린 TV 토론회 모두발언에서부터 "대장동 사건이 민주당에 짐이 돼 국민들의 분노와 상실감이 크다"며 "이런 불안한 상태를 계속 끌고 가면서 대통령 선거에서 이길 수 있을지 잠이 오지 않는다. 불안하지 않은 길을 선택해달라"고 호소했다.

주도권 토론에서도 대선주자들의 이 지사 공세는 이어졌다. 박용진 의원은 “정치적 책임이 있으면 당연히 지겠다고 하며 최근에 유감도 표명했다. 해명이 적절하고 신뢰할 만 한 것인가”라는 질문을 던졌다.

이 지사는 “아시겠지만 저는 이명박, 박근혜 정부의 미운오리새끼였다”며 “그때 이 사업을 했다 그때 이 사업을 했고 주체가 다 저쪽 편이었다. 문제가 있었으면 그때 난리가 났을 것”이라고 했다.

이어 “저는 공공개발을 하고 싶었는데 국민의힘이 막았고, 불가피하게 중간 형태를 했을 뿐이다. 이익을 취한 것도 국민의힘인데 우리 당 분들이 자꾸 저에게 그러는 것이 이해가 가지 않는다”고 해명했다.

이 전 대표는 "저번 토론회에서 대장동 이슈가 민주당에 호재인가라는 것에 대해 (이 지사가) 호재라고 답변을 해서 놀랐다"며 이 지사의 발언을 지적했다. 그는 “원주민들은 공공개발이라는 이름으로 헐값에 땅을 내놨다고 하소연하고, 입주민은 민간개발이라 분양가 상한제 적용을 못 받고 비싸게 입주했다고 고발했다. 그 와중에 소수 토건족은 수천억의 배당과 퇴직금이 왔다갔다했다"며 "이 상황에 대해 어떻게 대처를 해야 하는가"라고 목소리를 높였다.

이에 이 지사는 “이 사업은 2015년 부동산 불경기 때 집값이 떨어졌을 때의 이야기다. 예상이익 70%를 환수했기 때문에 1800억을 업자가 가지기로 되어있는데 2018년 되는 기간 동안 집값이 폭등해 개발업자 이익이 늘어난 것"이라며 "집값 폭등은 총리님도 생각해볼 필요가 있다"며 반격했다.

추미애 전 법무부 장관은 “책임의 한계가 어디까지라고 보느냐”라고 물었다. 이에 이 지사는 “지휘관으로서 도의적 책임을 져야 하고 정치적으로 무한 책임을 져야 한다”며 “앞으로 다시는 이런 일탈이 발생하지 않도록 최선의 노력을 다하겠다”고 답했다. 그러면서 “제도를 개혁하고 엄정하게 책임을 묻는 방향으로 책임지겠다는 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr