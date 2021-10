경기도 대변인 "이 지사가 '(유)동규야 이리와라' 했다구요?" 허위주장 중단 촉구

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 김홍국 경기도 대변인은 국민의힘 박수영 의원이 경기도청 복수의 관계자 제보를 토대로 이재명 경기도지사가 유동규 전 경기관광공사 사장을 임명하면서 "동규야, 이리 와라"하면서 바로 티타임으로 들어갔다는 내용을 페이스북에 올리고, 이를 일부 언론이 보도한 데 대해 근거없는 주장이라고 일축했다.

나아가 이재명 지사는 평소에도 아무리 친한 사람이라도 절대 말을 놓지 않는다며 더욱이 임명식 같은 공식 석상에서 이 지사가 상식 밖의 행동을 했다는 것은 평소 이 지사를 아는 사람이라면 결코 납득하기 어려운 주장이라고 덧붙였다.

김 대변인은 5일 페이스북을 통해 "박수영 의원이 복수의 경기도청 관계자 제보라며 '경기관광공사 사장 임명장 수여식을 하고 사진 찍는 절차를 준비했는데, 이 지사가 절차와 직원들을 물리고 동규야, 이리 와라 하면서 바로 티타임으로 들어갔다고 한다고 주장했다"며 "박 의원의 주장을 듣고 이를 확인한 바 현장에 있던 누구도 관련 발언을 들은 사람이 없는 허위 발언이었다"고 주장했다.

이어 "박 의원의 발언을 그대로 해석하면 별다른 기념행사 없이 티타임을 했다는 것인데, 임명장 수여식도 진행됐고 관련 기념사진도 있다"며 "조금만 확인하면 될 내용인데 도대체 누구에게 어떤 얘기를 들었는지 궁금하다"고 덧붙였다.

김 대변인은 특히 "이재명 지사와 오랫동안 일을 한 사람들은 모두 아는 얘기지만 이 지사는 아무리 친분 관계가 두터워도 절대로 말을 놓지 않는다"며 "더욱이 임명식 같은 공식 석상에서 이름을 부르면서 하대하는 모습은 평소 이 지사의 성정을 아는 사람들은 도저히 납득할 수 없는 행동"이라고 강조했다.

아울러 "(이 같은 주장은)이재명 지사를 흠집내기 위해 임용장 수여라는 경기도 공식행사를 가벼운 사적 모임 마냥 몰고 간 것은 너무 많이 나가신 것이 아닌가 한다"며 "박수영 의원은 이재명 지사와 관련된 근거 없는 주장을 이제라도 즉시 중단해 달라"고 촉구했다.

한편 이재명 지사는 유동규 전 경기관광공사 사장 구속과 관련해서 이날 "과거 제가 지휘하던 직원이, 제가 소관하는 사무에 대해 불미스러운 일에 연루된 점에 대해 매우 안타깝게 생각한다"며 "살피고 또 살폈으나 그래도 부족했다"고 유감 입장을 밝혔다.

