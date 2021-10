[아시아경제 이지은 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 대장동 의혹과 관련 문재인 대통령이 '침묵을 지키고 있다'고 공세를 펼치는 것과 관련, 청와대가 엄중하게 지켜보고 있다고 답했다.

청와대 관계자는 5일 취재진의 질의에 답해 "청와대는 엄중하게 생각하고 지켜보고 있다"고 밝혔다.

이같은 답변이 '대장동 의혹을 엄중하게 생각한다는 것인지, 혹은 현재 정국 또는 김 원내대표의 공격을 엄중하게 보고 있는지, 또 지켜보고 있다는 것이 어떤 조치를 취하겠다는 것인지에 대해 취재진이 재차 질의하자 "그 문장 그대로 이해해 달라"며 "추가로 더 드릴 말씀은 없다"고 답했다.

김 원내대표는 이날 오전 국정감사 대책회의에서 대장동 의혹을 언급하며 "정의, 공정을 기치로 외치던 문 대통령은 지금도 침묵하고 있다"고 비판했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr