日 기시다 총리, 호주총리와 화상회담..."오커스 창설 환영"

[아시아경제 이현우 기자] 기시다 후미오 일본 총리가 조 바이든 미국 대통령과의 전화통화에 이어 스콧 모리슨 호주 총리와 화상회담을 나누며 취임 첫 공식 외교행보에 나섰다. 특히 최근 호주가 미국, 영국과 함께 발족한 군사협의체인 '오커스(AUKUS)' 창설을 환영한다며 향후 대중견제에서 긴밀한 협력을 이어나가기로 했다고 강조했다.

5일 NHK 등 일본 현지언론에 따르면 기시다 총리는 이날 오전 11시께 약 20분간 모리슨 총리와 화상통화 형식으로 회담을 나눴다. 두 정상은 먼저 기시다 총리의 취임 관련 축하인사를 나누고 대중견제 군사합의체인 쿼드(Quad) 가맹국으로서 대중견제 강화와 인도태평양 지역에서의 군사적 협력 강화 방안을 주된 사안으로 대화를 나눈 것으로 알려졌다.

일본 정부는 "기시다 총리가 오커스 창설에 환영의 뜻을 전했으며, 동중국해와 남중국해상에서 중국의 일방적인 영유권 주장과 경제보복 등 위협에 공동대응키로 합의했다"며 "북한의 최근 미사일 도발과 북한의 일본인 납치 문제에 대한 대응에서도 협력을 계속 해나가기로 확인했다"고 밝혔다.

이날 모리슨 총리와의 화상회담에 앞서 기시다 총리는 오전 8시께 바이든 대통령과도 첫 전화통화를 가졌다. 약 20분간 가진 전화통화에서 기시다 총리는 역시 대중견제 방안과 북한의 일본인 납치문제 해결을 위한 협력입장을 재확인한 것으로 알려졌다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr