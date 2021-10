[포토] 대장동에 먹힌 국정감사

[아시아경제 윤동주 기자] 문재인 정부 마지막 국정감사가 '대장동 의혹'에 파행이 계속되고 있다. 국민의힘은 '특검을 거부하는 자가 법인'이라는 내용의 피켓을 감사장에 내걸었고, 민주당 의원들은 이에 향의하며 국감이 파행을 거듭했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr