文대통령 "한민족 정체성…남과 북을 넘어 하나의 코리아"

세계 한인의 날 기념식 축사…"통일에는 시간 걸려도 협력하며 잘 지낼 수 있다"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 5일 서울 그랜드 워커힐 호텔에서 열린 '제15회 세계 한인의 날' 기념식에서 "한민족의 정체성을 갖고 있는 동포들의 역할이 매우 중요하다. 남과 북을 넘어 하나의 코리아가 갖는 국제적인 힘, 항구적 평화를 통한 더 큰 번영의 가능성을 동포들께서 널리 알려 주시길 바란다"고 밝혔다.

문 대통령은 "통일에는 시간이 걸리더라도 남과 북이 사이좋게 협력하며 잘 지낼 수 있다"면서 이렇게 말했다.

문 대통령은 "재외동포들의 시각에서 바라보면, 남북으로 나뉘어진 두 개의 코리아는 안타까운 현실일 것"이라며 "하지만 우리는 대립할 이유가 없다. 체제 경쟁이나 국력의 비교는 이미 오래전에 더 이상 의미가 없어졌다. 이제는 함께 번영하는 것이 더욱 중요하다"고 설명했다.

문 대통령은 "8000만 남북 겨레와 750만 재외동포 모두의 미래세대들이 한반도와 세계의 지속가능한 발전을 위해 공감하고 연대하는 꿈을 꾼다"고 말했다.

특히 문 대통령은 재외동포 1세대에 대한 고마움을 강조했다. 문 대통령은 "오늘 기념식에 ‘쿠바 이주 100주년’을 맞아 차세대 동포 임대한 님이 함께하고 있다. 임대한 님의 증조부 임천택 선생은 쿠바 한인 1세이자 독립운동가였고, 후손들이 그 뜻을 이어가고 있다"고 설명했다.

문 대통령은 "동포들은 고된 타향생활 속에서도 대한민국 임시정부와 광복군을 후원했다. 온 민족이 함께 힘을 모아 마침내 독립을 이뤄낸 역사적 경험은, 해방 후에도 대한민국이 전쟁과 가난, 독재와 경제위기를 이겨내는 큰 힘이 됐다"고 평가했다.

문 대통령은 "지난해, 코로나라는 전대미문의 위기 앞에서 우리의 저력은 다시 한번 빛났다"면서 "세계 각지에서 '어려울 때 친구가 진정한 친구'라는 격언을 실천해온 동포 여러분 덕분에 대한민국의 위상도 높아졌다"고 말했다.

문 대통령은 "정부는 무엇보다 코로나 확산 속에서 동포들의 안전을 지키기 위해 최선을 다했다. 한인회와 협력하고, 현지 정부와 공조하여 막힌 하늘길을 열었다"면서 "지금까지 122개국 6만2200명의 재외국민을 안전하게 귀국시켰고, 46개국 2만2500명의 재외국민을 거주국으로 안전하게 복귀시켰다"고 설명했다.

문 대통령은 "동포사회의 차세대들은 선대들의 뒤를 이어 거주국의 당당한 리더이자 모국의 성장파트너가 되고 있다"면서 "정부 역시 우리 미래세대들이 한민족의 핏줄을 잊지 않으면서, 그 나라와 지역 사회의 당당한 리더로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원할 것"이라고 다짐했다.

