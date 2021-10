유럽 순방 마친 이인영 장관, 5일 귀국

[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 이인영 장관이 벨기에, 스웨덴, 독일 등 유럽지역 순방일정을 마치고 5일 오후 인천공항을 통해 귀국한다고 밝혔다.

이 장관은 지난달 30일 벨기에에서 유럽연합 집행위원 및 의회 의원들과 연쇄 회동을 갖고 한반도 평화 프로세스와 인도주의 협력 등에 대한 논의를 진행했다.

이달 1일에는 스웨덴 스톡홀름을 방문해 안 린데 스웨덴 외교장관, 한반도특사, 총리실 외교보좌관, 의회 의원들과 만나 우리 정부가 추진하고 있는 한반도 종전에 대한 지지를 요청했다.

이어 독일 통일 31주년 기념식 참석을 계기로 지난 2~4일 독일 베를린 및 할레시를 방문했다. 2일에는 베를린에서 현지 청년들과 교민들의 의견을 경청하고, 3일에는 독일 통일기념 행사에 참석한 후 기념식을 주관한 작센안할트주 총리이자 연방 상원의장인 라이너 하젤로프 의장과 면담을 가졌다.

4일에는 슈타인마이어 독일연방 대통령을 예방해 문재인 대통령의 각별한 안부와 독일 통일 31주년에 대한 축하의 메시지를 전했다.

통일부는 "이번 유럽순방은 한반도 종전선언과 평화구축 필요성, 우리정부의 남북관계 구상에 대한 국제사회의 이해를 높이고, 향후 남북관계 복원 및 평화프로세스 진전, 북미대화 재개를 위한 긍정적 환경 조성에 기여할 것"이라고 평가했다.

