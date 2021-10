與 ‘윤석열 王자’ 논란에 “국민의힘 아니라 주술의힘” 비판

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 지도부는 5일 야권 대선주자인 윤석열 전 검찰총장의 ‘王자 논란’에 대해 비판의 날을 세웠다.

윤호중 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 “제1야당 경선에 정책 경쟁은 사라지고 주술 논쟁만 한창이라니 참담할 뿐”이라며 이같이 말했다.

윤 원내대표는 “손바닥에 왕(王)자를 긋고 나오는 후보, 빨간 속옷만 입고 다닌다는 후보, 점쟁이 말 듣고 이름을 바꿨다는 후보가 있는가 하면 점쟁이 말 듣고 역시 이름을 바꿨다는 후보 부인도 있다고 한다”며 “참으로 전근대적이고 황당하기조차 한다. 국민의힘이 아니라 주술의힘으로 정권교체를 꿈꾸는 것 아닐까 의심스럽다”고 비판했다.

박완주 정책위의장도 “윤 전 총장이 경선 토론회에 손바닥에 임금 왕자를 쓰고 나와 주술 논란에 휩싸인 것도 모자라 손가락 위주로 씻는다는 치졸한 거짓해명으로 국민을 기만하고 있다”고 지적했다.

박 정책위의장은 “윤 전 총장은 대한민국 정치 수준을 밑바닥으로 떨어뜨리는 언사를 멈춰야 한다”며 “바늘도둑이 소도둑 된다고 했는데 꼬리에 꼬리를 무는 거짓말을 보면 윤 전 총장은 이미 너무 큰 도둑이 되어가는 거 같다”고 강조했다.

이어 “같은 당 후보들도 윤 전 총장 행동을 보고 부족 선거, 미신을 믿는 후보라며 한 목소리로 비난하고 있다”며 “대통령직에 대한 기본 인식과 자질이 있는 지부터 깊은 성찰이 필요하다”고 꼬집었다.

그러면서 “국민은 미신, 주술에 의존하는 샤머니즘 정치를 원하는 것이 아니다”라며 “대통령 후보에 도전하는 사람으로 정치 품격을 떨어뜨리는 더 이상의 행동은 삼가하길 부탁한다”고 당부했다.

