"6개월 뒤 화이자 백신 효과, 88%→47%로 급감"

英 의학저널 '란셋' 보고서 공개

연구진 "면역 효과 무시 못해…변이에도 효과적"

[아시아경제 김수환 기자] 화이자 백신의 면역 효과가 접종 6개월 뒤 기존 효과 88%에서 47%로 절반가량 급감한다는 연구 결과가 나왔다.

4일(현지시간) 영국의 의학 저널 '란셋'에 공개된 연구 결과 보고서는 이 같이 밝히며 화이자 백신이 델타 변이에도 효과적으로 대응할 수 있는 것으로 나타났지만 시간이 지날수록 효과가 점차 떨어졌다고 전했다.

의료 관련 비영리 기구 '카이저 퍼머넌트'와 화이자가 공동 참여한 이번 연구는 지난해 12월부터 올해 8월까지의 기간 동안 340만명의 의료 기록을 분석하며 이 같은 결과를 도출했다.

연구 결과에 따르면 화이자 백신은 접종 완료 후 1개월까지 델타 변이에 대해 93%에 달하는 면역 효과를 나타냈지만 4개월 뒤에는 53%까지 떨어졌다.

다른 변이 바이러스에 대해서는 같은 기간 동안 백신 효과가 97%에서 67%로 줄어들었다.

이러한 연구 결과에도 연구진들은 화이자 백신의 효능을 외면해서는 안 된다고 강조했다.

연구에 참여한 카이저 퍼머넌트의 사라 타토프는 "이번 연구는 델타 변이가 화이자 백신의 효능을 회피하지 못한다는 점을 보여줬다"라며 "효과가 없었다면 델타 변이에 대한 백신 효능이 처음부터 낮았을 것"이라고 말했다.

화이자 측은 "이 연구로 자사 백신이 델타 변이를 비롯한 모든 형태의 변이 바이러스에도 효과를 발휘하는 것으로 나타났다"라고 전했다.

한편, 미 식품의약국(FDA)은 지난달 22일 65세 이상 고령자와 코로나19 고위험군에 대해서 화이자 백신의 부스터샷 접종을 승인했다.

