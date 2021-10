이준석, '王자 논란' 尹에 "이런 식의 이슈메이킹 안 돼...메시지 관리해야"

"종편 패널 출신 尹 선거캠프대변인단, 즉각 답변 압박있는 듯"

[아시아경제 윤슬기 기자] 윤석열 국민의힘 후보가 TV토론회 당시 손바닥에 그린 '임금 왕(王)'자로 구설수에 오른 가운데, 이준석 국민의힘 대표가 "이런 식의 이슈메이킹은 지속되어서는 안 된다"라고 지적했다.

이 대표는 5일 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 '윤석열 후보는 손바닥 왕자도 그렇고 하루에 하나씩 뭔가 쏟아내고 있다'는 진행자의 말에 "반 우스갯소리로 이슈메이킹 능력은 탁월한 것 같다"라며 이같이 말했다.

이어 이 대표는 "윤 후보가 아마 우리 후보들 중 지지율이 여론조사에서 가장 잘 나오는 후보로 분류되다 보니까 대중의 관심도, 언론의 관심도 뜨거운 게 아닌가"라면서도 "그런데 윤 후보도 메시지 관리를 (할 필요가) 있어 보인다"라고 꼬집었다.

이 대표는 윤 후보의 '임금 왕(王)'자 논란과 관련한 선거캠프대변인단 대응에 대해서는 "특히 이번에 윤 후보보다도 왕자 논란 이런 것은 이분들이 종편 패널 활동을 많이 해서 그런지 후보의 정확한 확인보다는 즉답을 해야된다는 이런 압박이 있는 것"이라며 "가서 무슨 질문이 나와도 3초 내에 답해야 하는 것이 버릇이다. 선거캠프대변인이 (이렇게) 하면 안 된다"라고 비판했다.

앞서 윤 후보 측은 '임금 왕(王)'자와 관련해 오락가락 해명을 반복했다. 윤 전 총장은 3일 연합뉴스와의 통화에서 "손바닥 글씨가 왕이나 대통령, 정권교체와 관련이 있다거나 주술적 의미를 담고 있다는 얘기는 억측"이라며 "같은 동네 사시는 할머니께서 열성적인 지지자 입장에서 써준 것"이라며 '주술 논쟁'에 선을 그은 바 있다.

그럼에도 논란이 식지 않자 윤 후보 대선 캠프의 김용남 대변인은 4일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "윤 후보가 주로 손가락 위주로 손을 씻는 것 같다"라고 해명했다.

하지만 같은 날 윤 후보 대선 캠프 김병민 대변인은 CBS 라디오 '한판승부'에서 김용남 대변인의 해명에 대해 "생방송 과정이었기 때문에 후보 입장과 차이가 있게 설명이 좀 됐던 것이 아닌가 싶다"라며 "손가락만 씻고 그런 내용이 아니라는 것은 다시 한 번 말씀드린다"라고 해명을 번복했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr