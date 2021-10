전여옥, 윤석열 '王'자 논란에 "가십거리로 끝날 사건을 尹 캠프가 키워"

전여옥, 尹 캠프에 "尹 후보를 웃음거리로 만들었다"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 TV 토론회에서 손바닥에 왕(王)자를 새긴 모습이 포착돼 논란이 거센 가운데 4일 전여옥 전 새누리당(현 국민의힘) 의원은 "가십거리로 끝날 사건을 윤석열 캠프가 점점 더 '천황급'으로 키우고 있다"고 지적했다.

전 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "제 절친이 윤석열 지지를 거뒀다. 홍준표가 불안하긴 하나 윤석열 '왕'자 사건을 보고 화가 났다고 한다"고 말문을 열었다.

그는 "절친은 '우리 국민들이 대체 어떤 심정으로 정권교체를 원하는지 진짜 모르는 것 아닌가' 싶었다고 한다. 저도 공감한다"고 덧붙였다.

이어 "단군 이래 최대 대형비리 '대장동'건이 터졌다. 의문과 괴이함으로 뭉친 '화천대유'"라며 "인테리어 설계자 유동규가 구속돼 다음 순서는 총설계자 이재명 구속이 정답인데 이 판에 손바닥에 '왕'자라니, 속 터진다"고 했다.

전 전 의원은 "유동규는 황제 구속을 당했지만, 이재명은 '안타깝긴 한데 사과는 절대 못 한다'고 한다. 소름 돋게 뻔뻔하다"며 "다음 대선은 이런 이재명에 맞서야 한다"고 말했다.

또 그는 윤석열 캠프 측의 '윤 후보가 손가락 위주로 씻는다', '앞으로 저희는 왕뚜껑도 안 먹는다' 등의 발언을 언급하며 "아재 개그를 넘어 온 세상의 웃음거리로 윤석열 후보를 만들었다"고 비판했다.

이어 "정권교체를 갈망하는 국민들 뚜껑 열리게 만들었다"며 "윤석열 캠프를 갈아엎고 새 출발 하지 않으면 안 된다"고 지적했다.

끝으로 그는 "윤석열 후보 정신 똑바로 차려야 한다"며 "윤석열을 지지하는 혹은 지지했던 사람들을 부끄럽게 만들지 마시라"고 강조했다.

앞서 이번 논란은 윤 전 총장이 국민의힘 대선 경선 TV 토론회에 참석하면서 여러 차례 손바닥에 왕(王)자를 쓰고 나온 것이 뒤늦게 확인되면서 불거졌다.

관련해 윤석열 캠프 대변인인 김용남 전 의원은 이날 오전 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 진행자가 "보통 방역 때문에 손 소독제를 바르거나 닦으면 웬만한 건 지워지지 않나"고 묻자 "(윤 전 총장이) 주로 손가락 위주로 씻는 것 같다"고 했다.

이어 "일부에서는 주술적인 얘기를 자꾸 하려고 하는 것 같은데, 아시겠지만 전문적인 그쪽(주술) 계통의 사람이 적어줬다든지 그런 의미로 적었다면 까만 매직으로 안 쓴다"며 "도장 찍는 인주 비슷한 재료에 빨간 색깔이 나는 그런 걸로 적지 그걸 매직으로, 그리고 다 보이는데 적는 경우는 못 들어본 것 같다"며 주술적 의미는 없다고 재차 강조했다.

그러면서 "앞으로 저희는 왕뚜껑 라면도 안 먹을 거고, 배에 복근 왕(王)자도 안 새기겠다"고도 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr