"中, 코로나19 PCR 검사기, 펜데믹 이전부터 주문 급증"

"2019년 5월 우한의 검사기 지출금 2배로 증가"

코로나19 바이러스 기원에 대한 논란 더욱 커질 듯

[아시아경제 이현우 기자] 미국의 한 사이버 보안기업이 기존 코로나19가 처음 유행하기 시작한 곳으로 알려진 중국 후베이성 우한시에서 코로나19가 전세계적인 펜데믹(세계적 대유행)이 되기 전인 2019년부터 유전자증폭(PCR) 검사기를 대량으로 주문했다는 보고서를 발표했다. 코로나19가 중국에서 시작됐다는 일명 '중국기원설' 논란에 다시금 불을 지필 것으로 우려되고 있다.

4일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 사이버 보안업체인 인터넷2.0은 보고서를 통해 코로나19 유행 전인 2019년 5월 후베이성에서 PCR 검사기 구매가 갑자기 급증하기 시작했다고 밝혔다. 인터넷2.0의 조사결과 후베이성은 PCR 검사에 6740만위안(약 124억원)을 지출했으며, 이는 전년대비 2배 이상 많은 금액이었다.

인터넷 2.0은 해당 보고서가 중국 후베이성의 공공부문 조달계약에 대한 입찰정보를 집계한 웹사이트의 기록을 기반으로 작성됐다고 밝혔다. 해당 보고서 내용이 사실이라면 후베이성 당국은 중국 내 코로나19 첫 사망자가 처음 세계보건기구(WTO)에 보고된 2019년 12월보다 최소 7개월 앞서 코로나19 문제와 직면했었다는 의미로 해석될 수 있다.

인터넷 2.0은 해당 보고서에서 "PCR검사는 샘플에서 특정 유전자 서열의 존재를 감지하는 데 사용되며 코로나19 검사 이외의 응용분야도 있긴하지만, 코로나19 상황 외에 이례적인 주문량 급증을 설명할 수 있는 다른 질병은 찾을 수 없다"며 "당시 후베이성 내에서 대학 등 연구기관의 주문은 2배, 중국 질병통제예방센터의 주문은 5배까지 늘어났고, 동물실험국에서 들어간 주문은 10배 이상 급증했던 것으로 나타났다"고 밝혔다. 이어 "5월의 주문 급증은 이것이 코로나19 감염의 가장 빠른 시작 날짜임을 시사한다고 믿는다"고 강조했다.

독립적으로 인터넷2.0이 제시한 데이터를 조사한 연구자들도 중국 정부가 코로나19 위험성을 펜데믹 이전에 이미 알고 있었다는 증거가 될 수 있다고 보고있다. 도쿄 타마 경영대학원의 이가타 아키라 객원교수는 닛케이아시아와의 인터뷰에서 "공공조달 정보만으로는 확실히 말할 수는 없지만, 최소 코로나19에 대한 인식이 있었다는 사실을 입증하는 데는 강력한 정보가 될 수 있다"며 "중국 정부가 최소 펜데믹 반년 전에 후베이성과 우한 주변에서 코로나19 바이러스가 발생했다는 사실을 인식했음을 알 수 있다"고 강조했다.

중국 정부는 곧바로 해당 보고서 내용을 반박하고 나섰다. 중국 외교부 대변인은 블룸버그통신과의 인터뷰에서 "이미 명확한 일정과 확실한 사실을 바탕으로 한 중국 정부의 코로나19 대응 백서에서 코로나19와 유사한 기침과 설사 증세 등이 2019년 8월 우한에서 발병이 시작됐다고 밝힌 바 있다"며 "우리는 해당 연구결과가 코로나19 기원을 중국 책임으로 돌리려는 다른 의심스러운 주장들과 동일한 범주에 속하는 글로 생각한다"고 반박했다.

해당 보고서 내용은 미국을 비롯해 국제사회에서 제기돼온 코로나19 중국기원설에 더욱 불을 지필 것으로 예상되고 있다. 블룸버그통신에 따르면 미국 내에서는 여전히 많은 과학자들이 코로나19 바이러스가 중국 우한 바이러스 연구소에서 유출됐다는 주장이 강하게 제기 중이다.

