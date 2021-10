이재명 "직원 부정행위 했다고 대통령이 사퇴하나" 사퇴론 일축

"관리 책임 있지만 사과할 일 아냐"

[아시아경제 강주희 기자] 이재명 경기지사가 경기 성남시 분당구 대장동 개발사업 의혹의 핵심 인물인 유동규 전 성남도시개발공사 본부장이 구속된 것과 관련해 "한전(한국전력) 직원이 뇌물 받고, 부정행위를 하면 대통령이 사퇴하느냐"며 대선후보 사퇴 요구는 지나치다고 말했다.

이 지사는 4일 서울 중구 명동 커뮤니티하우스 마실에서 열린 서울 지역 공약발표 기자간담회에서 "휘하 직원의 일탈에 대해 사퇴하면 대한민국 모든 공직자가 다 사퇴해야 한다"며 이같이 주장했다.

이 지사는 유 전 본부장의 구속에 대해 "과거 제가 지휘하던 직원이, 제가 소관하는 사무에 대해 불미스러운 일에 연루된 점에 대해 매우 안타깝게 생각한다"면서도 "제가 성남시 공무원을 지휘하던 상태에서 드러난 비리는 아직까지 없는 것 같다"고 말했다. 그러면서 "도지사가 직접 지휘하는 2만~3만명의 직원이 부정행위를 하면 제가 관리를 잘못했으니 (후보에서) 사퇴하라는 건 지나치다"고 덧붙였다.

이 지사는 이어 후보직 사퇴를 요구하는 야권을 향해선 "상식과 원칙에 따라 이야기를 하시면 좋겠다"라며 "제가 뭘 잘못했으면 당연히 책임지겠지만 (유 전 본부장 건은) 관리 책임을 도덕적으로 지겠다는 것"이라고 했다.

'유 전 본부장이 이 지사의 측근 아니냐'는 지적에 대해선 "측근 개념이 뭔지 정해주면 (거기에) 부합하는지 알아보겠다. 측근의 기준이 뭐냐. 무리하게 엮지 말라"고 반박했다.

그러면서 "유 전 본부장이 선거를 도와준 건 사실이고, 조직 관리 역량이 있어서 시설관리공단에 들어왔다가 공사로 바뀌면서 원래 하던 직무를 했다"라며 "이후 도지사 선거에도 참여하지 않았고, 현재 (대선) 캠프에도 참여하지 않고 있고, 지난해 말 일방적으로 사표를 내고 나갔다"고 설명했다

'대장동 개발 특혜 의혹과 관련해 사과할 생각 없느냐'는 질문에는 "특혜를 준 것이 아니라 특혜를 해소한 것"이라며 "안타까움에는 공감하지만 제가 사과할 일이 아니라 칭찬받아야 할 일"이라고 주장했다.

이 지사는 "제가 설계한 건 성남시 몫의 개발 이익을 얼마나 확실하게 안정적으로 확보할지"라면서 "개발 이익의 민간 독식을 막으려고 혼신의 힘을 다했으나 역부족이었다. 제도적 한계와 국민의힘의 방해로 개발이익을 완전히 환수하지 못해 국민 여러분께 상심을 빚은 점을 정치인의 한 사람으로서 깊은 유감의 뜻을 표한다"고 말했다.

보도에 따르면, 서울중앙지법 이동희 당직 판사는 지난 3일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임) 등 혐의로 유 전 본부장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행하고 "증거 인멸과 도주 우려가 있다"며 영장을 발부했다.

검찰은 유 전 본부장이 대장동 개발사업 특혜 의혹을 받는 화천대유자산관리(화천대유)에 막대한 특혜를 줘 성남시에 손해를 입히고, 그 대가로 총 8억원대의 뇌물을 받았다고 보고 있다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr