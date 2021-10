CU, ‘해표 도시락·김밥’ 출시…사조대림과 이색 협업

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 사조대림과 손잡고 참기름의 대명사 해표 브랜드를 입힌 도시락, 김밥, 찐빵, 분식, 냉장안주 등 12종의 이색 상품을 순차적으로 출시한다고 5일 밝혔다.

이번에 출시되는 해표 옥수수 나물비빔밥 도시락은 대학찰옥수수, 돼지불고기, 당근채, 호박볶음, 청포묵, 계란지단 등을 고추장과 해표 들기름을 넣어 비벼 먹는 건강식이다. 해표 전주비빔 삼각김밥, 해표 꼬마 참치김밥은 CU 스테디셀러에 각각 해표 참기름과 들기름을 넣어 고소한 맛을 강조했다.

CU는 이달 해표 참기름 김치전과 부추전, 기름떡볶이, 참기름 돼지김치찜, 백순대볶음, 들기름 두부김치 등을 지속적으로 출시할 계획이다. 해표 상품들을 대상으로 이달 말까지 행사 카드로 결제 시 30% 할인 판매하는 이벤트도 진행한다.

BGF리테일 관계자는 “CU의 이색 콜라보 상품들이 공전의 히트를 치며 다양한 브랜드들로부터 협업 요청을 지속적으로 받고 있다”며 “앞으로도 새로운 소비 트렌드를 선도하며 고객들의 즐거운 편의점 쇼핑을 돕기 위해 기존의 틀을 깨는 상품 기획을 과감하게 시도할 것”이라고 말했다.

