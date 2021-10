[아시아경제 부애리 기자] 페이스북에서 접속 장애가 발생해 전 세계적으로 이용자들이 불편을 겪고 있다.

5일 접속 오류를 추적하는 웹사이트인 다운디텍터에 따르면 이날 오전 12시부터 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 등에서 접속 장애가 광범위하게 발생했다.

실제로 이날 오전 6시40분 기준 페이스북 웹사이트에 접속하면 페이지가 제대로 보이지 않는 현상이 나타나고 있다.

인스타그램 역시 접속하면 '피드를 새로 고칠 수 없다'는 메시지가 뜨면서 정상적으로 작동하지 않고 있다.

뉴욕타임즈 등 주요 외신도 일제히 페이스북 오류에 대해서 보도했다. 뉴욕타임즈에 따르면 페이스북은 2019년에도 이 같은 중단 사태가 발생한 바 있다.

이와관련 페이스북은 공식 트위터를 통해 "접속 문제를 인지하고 있다"며 "가능한 빨리 복구하겠다"는 입장을 밝혔다.

