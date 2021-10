국제유가, OPEC+ 증산 속도 유지에 7년만에 최고치

[아시아경제 조현의 기자] 국제유가는 OPEC+(석유수출국기구(OPEC) 회원국과 비OPEC 협의체)의 증산 속도 유지에 7년 만에 최고치를 기록했다.

4일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 11월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.74달러(2.3%) 오른 배럴당 77.62달러에 거래됐다. 2014년 이후 최고치다.

12월물 브렌트유도 1.98달러(2.50%) 오른 81.26달러에 거래를 마쳐 3년 만에 최고치를 기록했다.

OPEC+는 이날 장관급 산유국 회의에서 하루 40만 배럴 증산하기로 한 기존 합의를 유지하기로 했다.

피터 맥날리 서드 브릿지 글로벌 원자재 담당 대표는 마켓워치에 "지난해 2분기에 대폭 감산한 이후 OPEC+ 산유국들은 내년까지 수요가 완전히 회복될 것으로 보고 시장에 공급을 점진적으로 늘리고 있다"고 말했다.

OPEC+의 다음 회의는 오는 11월 4일이다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr