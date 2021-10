굿즈 대란 더 못참겠다…스타벅스 직원들 트럭 시위 나서나

업무 부담 과중…트럭 시위 예고

[아시아경제 임혜선 기자] 업무 부담이 과중하다며 스타벅스 직원들이 트럭 시위를 예고했다.

4일 업계에 따르면 스타벅스 직원(파트너) 일부는 익명 애플리케이션 블라인드를 통해 6일부터 트럭 시위에 나설 것을 알렸다. 직원들은 현재 이 커뮤니티에서 의견을 모으고 있다. 노조가 없는 스타벅스에서 직원들이 단체 행동에 나선건 이번이 처음이다. 직원들은 트럭에 처우 개선 등 요구 사항을 담은 현수막을 붙이고 2~3일간 거리를 운행하는 방안을 검토 중이다.

지난달 28일 진행한 다회용컵 증정행사가 이번 사태의 도화선이 됐다. 이날 스타벅스는 음료를 주문하면 다회용 컵에 담아주는 행사를 진행했다. 스타벅스 주요 매장마다 이른 아침부터 긴 줄이 형성됐다.

스타벅스가 그동안 수시로 굿즈 상품을 제공하는 행사를 진행하는 과정에서 매번 고객들은 과도하게 몰렸다. 이로 인해 직원들 사이에서 격무에 시달렸다는 불만이 터져 나온 것으로 알려졌다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr