[속보]이재명, 부·울·경 경선 55.34% 과반 압승..이낙연 33.62%

속보[아시아경제 구채은 기자] 이재명 경기지사가 2일 더불어민주당 대선 후보 부산·울산·경남 경선에서도 1위를 수성했다. 대장동 특혜 의혹에도 전날 제주 경선에서 압승을 거둔데 이어 또 다시 과반 승리를 이었다. 이날 결과는 경선 조기 승부 여부를 결정지을 3일 2차 국민선거인단 투표에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr