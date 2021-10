오세훈 검찰 출석 "당당히 진술할 것"

[아시아경제 조유진 기자] 공직선거법 위반 혐의로 수사를 받고 있는 오세훈 서울시장이 2일 피의자 신분으로 검찰에 출석했다.

오 시장은 이날 오전 10시께 서울중앙지검에 출석해 취재진들에게 "당당히 진술하고 결과를 지켜보겠다"고 말했다.

오 시장은 "무너진 서울시정을 하루빨리 바로 잡아달라는 명령을 받고 시장에 당선됐는데 이런 일에 시간과 에너지를 소모하게 돼 죄송하다"고 했다.

그는 "대한민국 검찰은 세계적으로 매우 공명정대하고 정치적으로 영향 안 받는 것으로 명성이 있다"며 검찰 수사에 대한 자신감을 내비치기도 했다.

오 시장은 그가 주장한 경찰의 불법수사 의혹 등을 묻는 말에는 아무런 답을 하지 않고 검찰 청사로 들어갔다.

서울중앙지검 공공수사2부(김경근 부장검사)는 이날 오 시장을 상대로 파이시티 사업 관련 방송사 토론회 발언 경위와 허위사실 여부 등을 확인할 방침이다.

파이시티 사업은 서울 서초구 양재동에 백화점·업무시설·물류시설 등 복합유통단지를 개발하는 사업이다. 그러나 애초 화물터미널이었던 부지를 다른 용도로 변경하는 과정에서 특혜·비리 의혹이 불거졌다.

이 사업은 오 시장이 서울시장이던 2008년 서울시 도시계획위원회 심의에서 수정 가결돼 인허가가 났으나, 사업 주체가 대출금을 상환하지 못해 중단됐다.

하지만 오 시장은 서울시장 보궐선거 운동 중이던 올해 4월 방송사 토론회에서 파이시티 사건이 과거 자신의 시장 재직 시절과 무관하다는 취지의 발언을 했다가 허위사실 공표 혐의로 고발당했다.

서울경찰청 반부패·공공범죄수사대는 오 시장의 관련 혐의가 어느 정도 인정된다고 보고 지난달 24일 사건을 검찰에 송치했다. 경찰은 극우 성향의 집회에 한 차례 나갔다고 발언한 것도 허위 사실로 보고 함께 검찰에 송치했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr