"기름때 반죽 조작" 던킨, 또다른 4개 공장도 위생 불량

[아시아경제 권서영 기자] 비위생 논란이 불거진 도넛 브랜드 '던킨'의 안양 생산공장 외의 다른 공장 4곳도 위생 기준을 충족하지 못한 것으로 나타나 논란이 커지고 있다.

1일 식품의약품안전처는 던킨의 운영사인 SPC그룹 산하 비알코리아의 생산공장 4곳을 불시에 방문해 위생점검을 하고, 네 곳 모두에 식품안전관리인증기준(HACCP·해썹) 부적합 판정을 내렸다고 밝혔다. 불시 위생점검은 김해·대수·신탄진·제주의 생산공장을 대상으로 지난달 30일부터 이날까지 이틀에 걸쳐 진행됐다.

식약처에 따르면 4개 공장은 모두 개인위생관리와 제조 설비의 세척 및 소독, 원료 보건관리 등에서 미흡한 항목이 발견돼 해썹 부적합 판정을 받았다. 또 식품 기계와 작업장의 위생 관리를 제대로 하지 않는 등 식품위생법 위반에도 해당하는 것으로 전해졌다.

이에 식약처는 "식품위생법 위반 사항과 관련해서는 관할 지방자치단체가 행정 처분하고 3개월 뒤 위반사항 개선 여부를 점검할 예정이다"라고 밝혔다. 또 "해썹 부적합 결과에 대해서는 업체가 시정 조치를 완료한 이후 재평가를 할 것"이라고도 덧붙였다.

앞서 던킨도너츠는 안양 생산공장 내부의 도넛 기계 곳곳에 기름때가 묻어 있거나 도넛 반죽에서 오염물질이 발견되는 등의 모습이 담긴 영상이 공개돼 곤욕을 치른 바 있다. 이에 비알코리아 측은 전 사업장과 생산 시설에 대한 위생 점검을 하고 생산 설비의 세척 주기를 엄격하게 적용해 관리를 강화하겠다고 밝혔다.

비알코리아 측은 그러면서 제보 영상이 조작된 정황이 발견됐다고 주장하며 의혹에 대응하겠다고 덧붙였다. 그러나 이 영상을 공개한 내부 고발자는 1일 서울식약청 앞에서 열린 기자회견에서 "공익을 위한 제보 내용을 조작이라며 공격하고 있다"며 "시민의 건강을 해칠 수 있다는 걱정과 양심의 가책을 느껴 공익제보를 했다"고 설명했다.

