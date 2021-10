코로나시대 스트레스 관리 모두 함께 스스로 건강하게...대처법?

노원구, 2021 정신건강의 날 기념 ‘코스모스’ 운영

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 10월10일 정신건강의 날을 맞아 구민들의 마음건강을 위한 ‘코스모스’ 행사를 운영한다고 밝혔다.

노원구정신건강복지센터에서 주관하는 이번 행사는 10월4일부터 17일까지 2주간 진행된다. ‘코?스?모?스’는 ‘코로나시대 스트레스 관리 모두 함께 스스로 건강하게’의 줄임말로 장기화된 코로나19로 인해 악화된 구민 마음건강 회복과 일상생활 복귀를 위해 마련됐다.

코로나 우울 극복과 마음건강 증진을 위한 프로그램은 크게 4단계로 운영된다. ▲1단계 : 내 마음 살피기 ▲2단계 : 힘들다고 말하기 ▲3단계 : 전문가 찾아가기 ▲4단계 : 함께 극복하기 등이다.

이를 위해 구는 ‘찾아가는 마음건강상담’을 통해 본격적인 프로그램을 시작한다. 10월5일과 8일에 각각 서울과학기술대와 서울여대 대학생을 대상으로 한 정신건강 상담을 실시한다. 최근 20대의 자살률이 높아지면서 심리적 위축, 우울, 불안 등을 겪는 청년을 조기에 발견하고 치료를 통해 만성화로 진행되는 것을 예방하기 위해서다.

검사는 QR코드와 연계된 우울증 건강 설문지(PHQ-9척도)를 활용해 비대면 스크리닝 방식으로 진행된다.

이어 12일에는 코로나 대응으로 지친 의료진, 방역 업무 종사 직원 200명을 대상으로 노원구청에서 마음건강상담을 실시한다.

'정신건강 강좌'도 연령과 대상 집단에 따라 맞춤형으로 구성하여 총 4회 운영한다. 강좌는 아동?청소년, 성인 및 정신질환자 가족을 위한 강의로 구성했다.

▲10월6일 코로나시대 우리아이 또래관계와 마음건강 ▲10월7일 정신질환 제대로 이해하기 ▲ 10월13일 코로나블루의 이해와 대처법 ▲10월14일 정신질환 당사자 및 가족의 스트레스 관리 등이다.

강사는 유퀴즈, 생로병사의 비밀 등에 출연해 대중들에게 알려진 정신건강의학과 전문의 4명이 맡는다. 강의는 온라인 Zoom을 통해 비대면으로 이뤄지며, 비용은 무료다.

참여를 희망하는 주민은 홈페이지 안내문의 QR코드를 이용해 신청하거나 정신건강복지센터로 접수하면 된다. 참여자 선정은 선착순이다.

정신건강복지센터는 누구나 쉽게 실천할 수 있는 우울감 해소 방안으로 ‘나에게 집중하기’를 제안한다. 구체적인 실천방안으로는 첫째, 홈트레이닝, 독서, 온라인 공연 감상 등 취미활동 하기와 둘째, 잘 먹고 잘 자고 잘 쉬며 규칙적인 생활하기, 마지막으로 SNS, 유튜브, 카카오톡 등 꾸준히 소통하기 등이다.

오승록 구청장은 “코로나19로 인한 우울감과 스트레스에 고통 받는 구민들에게 실질적으로 도움이 될 수 있는 프로그램을 준비했다”며 “자신의 마음건강을 충분히 이해하고 극복할 수 있는 실천과제들이 구민들 마음의 백신이 되길 바란다”고 말했다.

