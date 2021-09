[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 직원 대상 찾아가는 심리상담 서비스를 제공한다.

시는 상담센터 방문이 어려운 직원을 위해 27일부터 오는 10월 8일까지 2주간 본청 1층 심리상담실 해온에서 '찾아가는 정신건강검진'을시행한다.

검진은 간이정신진단검사, 자율신경계검사, 마인드인검사와 더불어 본인이 희망하면 집중적으로 상담하는 방식으로 진행된다.

시는 올해 8월부터 전문심리상담업체에 직원 심리 상담을 위탁해 확대 운영하고 있으며, 직원들이 외부센터를 찾아가거나 센터에서 시청을 방문해 상담 서비스를 제공하고 있다.

정기적으로 매주 수요일은 시청 상담실에서 직원이 원하는 시간대에 상담받을 수 있는 프로그램도 운영 중이다.

