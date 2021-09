김기현 "대장동 게이트, 위선적 모습의 '조국 사태' 연상"

[아시아경제 이현주 기자] 김기현 국민의힘 원내대표가 24일 대장동 개발사업 특혜 의혹에 대해 "자기 편이면 불법과 비리를 저질러도 모두 면죄부를 주려는 더불어민주당의 내로남불은 어제오늘 일이 아니다"라며 "한국토지주택공사(LH) 부동산 비리사건에서도 봤다시피 민주당의 이런 태도는 국민적 저항에 부딪힐 것임을 명심해야 한다"고 경고했다.

김 원내대표는 이날 열린 원내대책회의에서 "특권과 반칙을 몰아내는 데 여야가 따로 있을 수 없다고 생각한다"며 "민주당과 이재명 경기도지사가 주장하듯 대장동 게이트가 국민의힘 게이트라면 민주당과 이지사가 더 적극적으로 특검과 국정조사를 하자고 해야 이치에 맞지 않느냐. 민주당도 자충수 그만 두시고 특검과 국정조사 요구에 적극 협조하길 바란다"고 말했다.

그러면서 "숨기는 자가 범인이다. 더 이상 숨기고 버티면 제2의 조국사태를 겪게 될 것"이라며 "겉과 속이 너무나 다른 위선의 적나라한 모습을 보여줬던 조국 사태가 계속 연상 되는 작금의 현실이 한심스럽기 짝이 없다"고 지적했다.

또 "하루가 멀다하고 터져 나온 각종 의혹은 이번 대장동 게이트가 종합비리세트의 완결판임을 증명하고 있다"며 "진실 감추고 초점을 흐려서 물타기 급급해온 이 지사는 즉각 사과할 것을 정중히 요구한다"고 말했다.

