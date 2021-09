서울 암사생태공원서 멸종위기 2급 '삵' 확인…"생태계 회복신호"

광나루한강공원 내 생태경관 보전지역인 암사생태공원에서 ‘삵’ 개체 확인

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 한강사업본부가 환경부 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 지정된 삵(학명 Prionailurus bengalensis)이 암사생태공원에서 생활하고 있는 것을 확인했다고 24일 밝혔다.

삵은 식육목 고양이과에 속하는 포유류로 1998년 멸종위기 야생동·식물 및 보호야생동·식물로 처음 지정됐고 현재는 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 지정·관리되고 있다.

암사생태공원에서 이번에 확인된 개체는 어미로부터 독립한 새끼 삵으로 물웅덩이 주변에서 사냥하는 모습이 발견됐다. 암사생태공원에서 삵이 처음 확인된 것은 지난해 6월로 한강변 목재 데크길에서 배설물이 관찰됐고 이후 탐방로와 관리사무소 주변에서도 종종 배설물을 확인할 수 있었다.

암사생태공원에서는 삵 외에도 너구리, 수달, 족제비, 두더지, 고라니 등 포유류와 맹꽁이, 두꺼비, 남생이, 줄장지뱀, 렌지소똥풍뎅이 등 다양한 생물종이 서식하고 있다.

한강사업본부는 생태공원에서 서식 생물종이 다양해지고 멸종위기종이 지속적으로 발견되는 것을 자연성 회복에 중심을 둔 공원관리와 지속적인 생태계 모니터링의 성과로 보고 있다. 각 생태공원에서는 수시 모니터링을 통해 생물종의 분포상황을 관리하고 있으며 담당자·전문가·시민으로 구성된 모니터링단 운영을 통해 생물종 변화 등 데이터베이스를 구축하고 있다.

황인식 서울시 한강사업본부장은 “한강에서 멸종위기종이 잇따라 발견되는 것은 한강 생태숲 조성 등 자연성 회복을 지속적으로 추진하고 있는 성과”라며 “서울시는 앞으로도 한강이 지닌 생태적 가치를 지속적으로 복원해 나가겠다”고 말했다

