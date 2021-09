중국 시장 진출! “아직도 게임 업계 저평가”…상승 준비 끝났다!

무료 종목으로 추천 해드린 '데브시스터즈(194480)' 또 한번 급등 달성!!

추천 받으신 무료 회원님들 진심으로 축하드려요! 리딩에 따라 침착하게 움직여 주세요.

코로나19 확진자가 여전히 많은 가운데, 게임업계들의 전반적 실적 상승과 더불어, 중국 시장 진출 임박을 밝혔습니다.

저점에 머물러있었던 “이 종목”의 재평가 시점이 임박했다고 증권가에서는 전망하고 있습니다.

▶ 중국 시장 진출 임박! 뉴스 나오면 이미 늦습니다! 지금이 매수타점! ▶클릭!◀

‘데브시스터즈’만 올라가던 이번 게임 업계에 연달아 이번 호황은 투자자들의 이목을 끌 것이라고, 다수의 증권사들은 이번 중국 진출을 계기로 “다시 한번 빅사이클 도래 할 것” 이라고 하였다.

▶ “중국 진출 임박 + 신작 게임 테스트도 성공적”... 보신 분들만 수익! ▶종목 확인하기!◀

▶ 증시 무관한 이 종목! 손실도 역전 시킬 절호의 찬스! ▶바로 확인하기!◀

포기하지 마세요! 우리와 함께 수익률 신화의 주인공이 되어 보세요! 할 수 있습니다!

“코로나 장기화에 10년 정도 하던 장사를 접었습니다. 두려운 맘에 의지할 곳을 찾다 무료체험을 접했고, 지금은 간이 작은 저의 성격에 맞추어 철저히 안정적인 종목들로 추천받아 마치 월급 받는것 처럼 살며 안정을 찾아가고 있습니다.” ( VIP 한소연 회원 / 38세 )

[종목별 수익률 현황]

두산중공업 +142% 수익!

한전기술 +151% 수익!

바이오니아 +169% 수익!

매드팩토 +308% 수익!

에이텍티앤 130% 수익!

상아프론테크 +121% 수익 외 다수 종목 수익 실현중!

[오늘의 관심종목] : 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 35,750 전일대비 600 등락률 +1.71% 거래량 1,019,630 전일가 35,150 2021.09.23 11:56 장마감 관련기사 복지부 "美싸이티바 국내투자, 글로벌 백신허브 도약에 기여"(종합)임상 3상승인! 정부 예산 전폭지원! 황금 수혜株 공개!수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! close / 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,305 전일대비 535 등락률 +19.31% 거래량 13,954,700 전일가 2,770 2021.09.23 11:56 장마감 관련기사 [이번 주 유상증자] 9월 셋째 주 공모 일정에어부산, 국내선 전 노선 특가 판매…운임 1만4900원부터에어부산, 지역 고교생 대상 진로 체험 프로그램 성료 close / 팜젠사이언스 팜젠사이언스 004720 | 코스피 증권정보 현재가 13,650 전일대비 3,150 등락률 +30.00% 거래량 7,432,522 전일가 10,500 2021.09.23 11:56 장마감 관련기사 복지부 "美싸이티바 국내투자, 글로벌 백신허브 도약에 기여"(종합)美 FDA 희귀 의약품 지정 쾌거! 단돈 4천 원대 황금주"정보는 빠를수록 수익" 곧 오를 종목 빨리 확인하세요 close / 데브시스터즈 데브시스터즈 194480 | 코스닥 증권정보 현재가 196,000 전일대비 39,500 등락률 +25.24% 거래량 329,979 전일가 156,500 2021.09.23 11:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주]데브시스터즈, '쿠키런' 해외 역주행에 신고가[클릭 e종목]북미서 쿠키런 인기 급등…"데브시스터즈, 목표가 20만원" close / 서연탑메탈 서연탑메탈 019770 | 코스닥 증권정보 현재가 8,090 전일대비 1,190 등락률 +17.25% 거래량 8,032,734 전일가 6,900 2021.09.23 11:56 장마감 관련기사 수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! 서연탑메탈, 건설기계 테마 상승세에 5.0% ↑“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격결정 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.