국내銀 개인사업자대출 1년새 15%↑…"건전성 감시 필요"

[아시아경제 이광호 기자]코로나19 여파로 은행권 개인사업자대출 잔액이 급증, 건전성 감시가 필요하다는 지적이 나왔다.

21일 금융권에 따르면 예금보험공사는 최근 펴낸 계간 '금융리스크리뷰' 보고서에서 이같이 밝혔다.

예보에 따르면 올해 3월 말 기준 국내 16개 은행의 개인사업자대출 총 잔액은 397조7000억원으로 1년 전인 지난해 3월 말보다 14.5% 뛰었다.

2018년 말부터 2019년 말 사이 1년간 개인사업자대출 증가율이 7.9%였던 것과 비교하면 증가율이 두 배로 커졌다.

개인사업자 대출은 은행의 여러 기업대출 분류 가운데서도 가장 높은 증가율을 나타냈다.

지난해 3월 말부터 올해 3월 말 사이 은행 대기업대출은 4.8%, 중소기업 대출은 10.6% 늘어났다. 주택담보대출 증가율도 9.8%에 불과했다. 가계신용대출 연간 증가율만 17.9%로 높게 나타났다.

반면 건전성 지표인 연체율을 보면 올해 3월 말 기준 은행 개인사업자대출 연체율은 0.21%로 지난해 말과 같았다. 2019년 말 0.29%에 비해 오히려 큰 폭으로 개선됐다.

예보는 "앞으로 금융지원 조치가 만료되면 한계 대출자를 중심으로 개인사업자 대출 건전성이 일시 하락할 우려가 있다"며 "해당 대출의 금융지원 추이, 자산건전성 등에 지속적인 관찰이 필요하다"고 진단했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr