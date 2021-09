위니아딤채, 롯데하이마트와 김치냉장고 '딤채' 기획전

9월 구매고객 대상

최대 20만원 모바일 상품권 증정 등 프로모션

[아시아경제 김흥순 기자] 위니아딤채는 김치냉장고 시즌을 맞아 롯데하이마트와 2022년형 '딤채' 기획전을 9월 한 달간 실시한다고 17일 밝혔다.

9월 한 달간 딤채를 구매한 이력이 있는 고객이 전국 롯데하이마트에서 2022년 딤채 신제품을 구매하면 최대 20만원 모바일 상품권을 증정하고, '딤채 미리장만 FESTA' 행사 모델을 구매하면 최대 15만원 상당의 캐시백을 제공한다. 또 냉장고, 에어컨, 공기청정기 등과 딤채 김치냉장고를 함께 구매하면 엘포인트를 최대 100만점까지 추가로 받을 수 있다.

이 밖에 롯데하이마트 수지롯데몰에서는 오는 24~26일, 잠실점에서는 오는 30일까지 행사 모델을 구매하면 딤채를 특별한 혜택으로 장만할 수 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr