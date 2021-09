[아시아경제 이민지 기자] 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 10,150 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 239,346 전일가 10,150 2021.09.17 10:07 장중(20분지연) 관련기사 기준금리 인상에 은행주 들썩…더 날아오를까[e공시 눈에 띄네] 코스피-11일한투·하나금투·SK證 탄소배출권 시장조성자로 close 은 운영자금 조달을 위해 6000억원 규모로 상각형 조건자본증권 발행을 결정했다고 17일 공시했다.

