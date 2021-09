김남구 회장 "금융으로 사회에 이바지하는 것이 꿈"

[아시아경제 황준호 기자] 김남구 한국투자금융그룹 회장이 취업준비생과 최고경영자가 직접 만나는 채용설명회를 올해도 진행했다.

김 회장은 16일 오후 3시 한국투자증권 본사 강당에서 채용설명회 'TALK ON 한투게더'를 열고 한국투자증권의 인재상에 대해 설명했다. 이 설명회는 올해까지 19년 째 김 회장이 직접 챙기는 행사다.

김 회장은 '우리의 꿈'을 주제로 강연으로 시작했다. 그는 "우리는 금융을 통해 사회에 이바지하려는 비전을 갖고 있다. 우리와 같은 꿈을 갖고 목표에 도전할 동반자를 찾는다"고 설명했다.

질의응답시간에는 현장 참석자와 화상회의, 유튜브 온라인 댓글을 통해 접수된 학생들의 질의가 쏟아졌다. 이중 김 회장은 '본인이 취준생이라면 어떤 역량을 키울 것인가'에 대해 "스펙도 좋지만 무엇보다 나의 인생이 어떤 방향으로 이어져 왔는지, 또 앞으로 무엇을 하고 싶은지 되물으며 자기만의 인생 스토리를 정리해 볼 것"이라고 답했다.

이날 설명회에는 참가 신청한 학생 2896명 중 각 학교를 대표하는 49명이 참여했다. 현장 참여가 어려운 다른 1800여명은 실시간으로 송출되는 유튜브 라이브 방송을 통해 김 회장의 설명을 들었다.

한국투자증권은 이번 공개채용을 통해 100명 내외의 인재를 뽑는다. 오는 28일 오후 5시까지 온라인으로 입사지원서를 제출하면, 이후 인공지능(AI) 직무역량평가와 2차례 걸친 면접을 통해 최종 합격자를 선발한다.

