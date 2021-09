상지카일룸, 180억 신축공사 계약… 올해 누적수주 800억 돌파

[아시아경제 장효원 기자] 상지카일룸 상지카일룸 042940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,515 전일대비 10 등락률 -0.66% 거래량 1,538,571 전일가 1,525 2021.09.15 14:29 장중(20분지연) 관련기사 상지카일룸, 180억 규모 역삼동 주거복합시설 공사 계약 체결상지카일룸, 폐기물 처리 시장 진출…'인허가 신청'[e공시 눈에 띄네]코스닥-17일 close 이 고급 오피스텔, 공동주택 등에 이어 주거복합시설 신축공사를 따내며 올해 누적 수주실적 801억원을 넘어섰다.

프리미엄 고급주택 전문 건설사 상지카일룸(대표이사 김영신)은 대풍산업과 180억원 규모의 서울 역삼동 653-3 주거복합 신축공사 계약을 체결했다고 15일 밝혔다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 82.24%에 해당한다.

계약 기간은 오는 12월 1일부터 2024년 1월 31일까지다. 지하 3층~지상 20층, 1개동 규모의 근생, 업무시설, 공동주택을 포함하는 주거복합시설을 건설하는 공사다.

이번 계약으로 이 회사는 올해 들어 총 801억원의 누적 수주실적을 기록했다. 이 회사는 지난 3월 서울 논현동에 284억원 규모 고급 오피스텔 카일룸M 신축공사를 수주한 데 이어 지난 5월 구리 아천동에 166억원 규모 워커힐 한강 공동주택 신축공사를, 지난 7월에는 서울 성수동 121억원 규모 복합시설 신축공사 수주했다.

회사 관계자는 “전년도 전체 수주금액 대비 1012%에 달하는 규모로 눈에 띄는 증가세를 보였다”며 “프리미엄 고급주택 강자 입지를 굳건히 하면서도 고급 오피스텔과 단독주택, 주거복합시설까지 신축공사를 수주하며 종합건설사로서 시공 역량과 면모를 확대하고 있다”고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr