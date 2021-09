KB국민카드, 2021년 신입사원 수시채용…27일까지 원서접수

콘텐츠 기획, 데이터, 플랫폼 개발 등 디지털과 IT 관련 6개 부문 채용 예정

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 디지털과 정보기술(IT) 관련 신입 사원을 수시 채용한다고 14일 밝혔다.

이번 수시 채용은 ▲콘텐츠 기획 ▲데이터 ▲플랫폼 개발 ▲IT 개발 ▲시스템 운영 ▲정보 보안 등 총 6개 부문을 대상으로 진행된다. 지난해에 이어 올해도 코로나19 확산 방지를 위해 필기와 면접 전형 시 코로나19 예방을 위한 방역 지침을 준수해 진행될 예정이다.

입사를 희망하는 지원자는 학력, 성별, 연령, 전공 등에 관계 없이 KB국민카드 채용 홈페이지에서 9월 14일 오후 2시부터 9월 27일 오후 6시 까지 지원서 접수가 가능하다.

입사 지원자를 대상으로 9월 30일부터 10월 6일까지 온라인 역량 검사가 진행되며, 지원 직무 유형별 필기 전형은 10월 중 진행될 예정이다.

필기 전형과 관련 콘텐츠 기획과 데이터 부문의 경우 국가직무능력표준(NCS) 기반 직업기초능력평가와 디지털·데이터 금융 상식 평가가 진행된다. ▲플랫폼 개발 ▲IT 개발 ▲시스템 운영 ▲정보 보안 등 4개 부문은 직업기초능력평가와 함께 프로그래밍 등 실기 테스트가 진행된다

최종 합격자는 필기 전형 후 실무자 면접 등 면접 전형을 거쳐 11월 중 발표할 예정이다.

KB국민카드 관계자는 "이번 채용은 각 직무별로 수시 채용 방식으로 진행되는 것이 특징"이라며 "금융인으로서의 주인 의식과 윤리 의식을 바탕으로 미래 가치 창조에 기여 가능한 역량과 창의성을 갖춘 우수 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다.

