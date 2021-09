9월 유망 중소형주…파마리서치·뷰노·비에이치·루트로닉 등

[아시아경제 이선애 기자] 키움증권 성장기업분석팀이 9월에 제시하는 유망 카테고리로는 피부미용시장 확대 수혜주, 디지털 헬스케어 산업 성장 수혜주, 신제품 효과로 실적 턴어라운드와 리레이팅이 기대되는 모바일 부품주이다.

11일 키움증권에 따르면 성장기업분석팀은 9월 중소형주 톱픽 종목으로 파마리서치, 뷰노, 비에이치를 추천했다. 관심주로는 루트로닉, 라이프시맨틱스, 옵트론텍을 제시했다.

아울러 하반기 글로벌 5G 투자 본격화에 따른 최대 수혜 기업 에이스테크, 국내 구매 SCM 1위 기업으로 전방위적인 고객사 확대와 AI, 클라우드 매출 비중 상승에 따른 영업이익률 상승이 본격화되고 있는 엠로에 대해서도 지속적인 관심이 필요하다고 판단했다.

우선 팬데믹 이후 화상을 통한 비대면 활동이 늘어나며 ‘Zoom Boom’이라는 신조어가 만들어질 정도로 성형수술 및 시술 건수가 대폭 증가하고 있는 상황에서 ‘위드코로나’를 통해서도 지속적인 성장이 기대되는 피부미용시장에 집중할 필요가 있다고 강조했다.

성장기업분석팀은 "주목할 기업으로는 하반기 피부미용 신제품 (리쥬란 HB) 출시 효과와 관절치료 주사제 (콘쥬란) 매출 성장이 기대되는 파마리서치"라며 "더불어 레이저, 고주파(RF), 전기근육자극요법(EMS), 고강도 집속초음파(HIFU)등 다양한 피부/미용의료기기를 생산하며 실적 턴어라운드 이후 급격한 수익성 개선이 이뤄지고 있는 루트로닉"이라고 설명했다.

인공지능 및 빅데이터 기술 접목으로 고도화되고 있는 디지털 헬스케어 산업에서 의료데이터에 기반한 사업모델을 구축하면서 경쟁력을 높이고 있는 기업들에도 주목할 필요가 있다고 전했다.

해당 기업으로는 CDSS(의료진들을 위한 전문가 시스템) 분야에서 의료영상 AI 솔루션 영역에 선제적으로 대응하고 있는 뷰노와 딥노이드, PDSS(일반 환자 중심 건강관리 프로그램) 분야에서 파편화된 의료데이터를 통합한 플랫폼을 기반으로 디지털 헬스 서비스분야 풀라인업을 구축한 라이프시맨틱스가 있다.

지난 8월에 출시한 신규 폴더블폰이 흥행을 이어나가면서 폴더블폰 시장이 본격 성장기에 돌입했다고 판단하며, 국내 스마트폰 OEM 비중이 높은 모바일 부품업체 대비 애플 신제품 출시, 전장매출 성장, 자율주행 서플라이 체인 진입을 통한 수혜가 가능한 기업들에도 주목할 필요가 있다고 강조했다.

주목할 폴더블폰 수혜기업으로 파인테크닉스, KH 바텍, 비에이치, 세경하이테크를 제시했다. 전장 및 자율주행 관련 매출 성장이 예상되는 옵트론텍, 엠씨넥스, 아모텍, 비에이치도 주목 대상이다. 이 중 폴더블폰 및 애플 신제품 효과와 전장 매출 확대 추이를 동시에 주목해야 할 비에이치를 톱픽 종목으로 제시했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr