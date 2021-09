"연말 20%까지 올릴 것"…중저신용자 대출 속도내는 카카오뱅크

8월에만 3000억원 공급…10.2%

대출 가능 범위 확대, 마케팅도 활발

[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크가 중저신용자 대출 공급에 속도를 내고 있다. 카카오뱅크가 지난 6~8월 3개월동안 중저신용 고객에게 공급한 무보증 대출은 약 5000억원 규모에 달한다. 이중 8월에만 공급된 규모는 3000억원에 이른다. 중저신용자 대출이 대폭 늘어나면서 올 연말까지 무보증 신용대출의 20%를 중저신용자 대출로 채우기로 한 카카오뱅크의 계획에도 청신호가 켜진 상황이다.

8월 무보증 중저신용대출 3000억원 공급

10일 카카오뱅크에 따르면, 올해 6월 중저신용자(KCB 신용점수 820점이하) 대상 무보증 신용대출 공급 규모는 876억원, 7월에는 1140억원, 8월에는 3004억원으로 지속적인 증가세를 보이고 있다. 8월의 경우 전월대비 160% 가량 증가한 수치다.

카카오뱅크 관계자는 “대출한도 확대 및 금리인하와 함께, 새로운 신용평가모형에 기반해 8월에 새롭게 출시한 중저신용고객 대상 대출 상품의 효과가 대출 공급 확대로 이어졌다”고 말했다.

카카오뱅크는 지난 5월말 금융위원회에 지난해말 기준 10.20%였던 무보증 신용대출 내 중저신용자 대출 잔액 비중을 올해 말까지 20%로 확대하겠다고 밝힌 바 있다.

이후 카카오뱅크는 6월 초에 ‘중·저신용 고객 대출 확대 태스크포스(TF)’를 구성하고, 2017년 7월 출범 이후 누적된 대출 데이터와 통신사 정보 등을 결합한 새로운 신용평가 모형을 적용하는 등 중저신용자 대출 확대를 방안을 추진해왔다. 중저신용자 대출 한도는 최대 1억으로 확대하고 가산금리도 대폭 인하해 최저 3%대 금리로 대출이 가능하도록 했다.

이후 8월초, 카카오뱅크는 기존 중신용대출보다 더 낮은 신용점수를 가진 고객도 대출을 받을 수 있는 중신용플러스 대출과 중신용비상금 대출을 출시했다. 이 상품 출시로 카카오뱅크는 대출 가능 고객의 범위가 KCB신용점수 기준 600점대에서 500점대로까지 확대됐다고 전했다. 은행연합회에 따르면, 올해 1월 카카오뱅가 최급한 신용대출의 최저등급 평균 점수는 807점이었지만, 7월에는 720점까지 하락했다.

대출 가능 고객 범위 확대…한달 이자 지원 이벤트

카카오뱅크는 연말까지 중저신용자 대출 공급을 더 확대한다는 방침이다. 올 연말 목표가 20%이지만 8월말 기준 무보증 신용대출에서 중저신용자 대출 잔액이 차지하는 비중은 12.4%내외이기 때문이다. 카카오페이 측은 금융당국의 가계대출 총량 규제 등의 영향을 받을 수 있지만, 8월과 같은 대출 공급 속도면 목표 달성은 어렵지 않을 것으로 전망하고 있다.

카카오뱅큰 중저신용 고객 유입을 위한 마케팅 활동도 확대하고 있다. 지난 6월부터 진행중인 중저신용자를 대상, 대출이자 지원을 다음달 9일까지 연장했다. 카카오뱅크의 '중신용대출' 또는 '중신용플러스대출', '사잇돌대출'을 신규로 받은 중·저신용 고객에게 첫 달 이자를 지원한다. 한 달 이자를 본인 명의의 카카오뱅크 계좌로 지급한다.

‘26주적금’에 가입한 중저신용 고객에게는 이자를 두배 지급하는 프로모션도 10월9일까지 진행한다. 카카오뱅크의 ‘내신용정보’를 조회하여 신용점수가 820점보다 낮음을 확인한 후 26주적금에 가입하면 된다. 고객당 신규 1계좌만 가능하다.

카카오뱅크 관계자는 “CSS 고도화 통해 상환 능력 평가 역량을 강화하여 중저신용 고객에게 금리단층 해소 및 대출 기회 확대 등의 결과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr