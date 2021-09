연봉 200만 위안 내건 '중국 웨강아오 대만구(GBA) 프로젝트'

광저우 황푸구, 스마트시티 개발 분야 전문가 모집…국적 불문, 전문가 우대

GBA는 2035년 미국 경제 추월 상징 프로젝트…광저우 등 6개 도시 혁신 시범 지역 지정

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 광둥성 광저우 황푸구 지방정부가 연봉 200만 위안(한화 3억6000만원)을 내걸고 글로벌 인재를 모집한다. 중국 정부는 '광둥성과 선전, 홍콩, 마카오를 단일 경제권으로 통합한다'는 '웨강아오 대만구(Greater Bay Area)' 프로젝트를 추진 중이며 황푸구는 GBA에 속하는 9개 도시에 포함된 지역이다.

환구시보는 황푸구 정부가 GBA 개발을 위해 국적과 상관없이 14개 직급에 대한 인재를 모집 중이며, 100여명의 전문가들이 지원서를 제출했다고 9일 보도했다.

이번에 모집하는 직군은 도시계획 및 건설, 건축공학 등 스마트시티 개발 등이라고 이 매체는 전했다. 모집 직군은 국적과 상관없으며 해당 분야 8년 이상 경력이 있으면 지원이 가능하다고 설명했다. 이달 25일까지 접수를 받으며, 연봉은 200만 위안 이상이라고 이 매체는 덧붙였다. 중국 1인당 국민소득(GNP)가 1만 달러인 점을 감안하면 적지 않은 금액이다.

황푸구는 또 스마트시 행정, 스마트 교통, 인공지능(AI) 등 박사 학위 소지자 10명도 모집한다.

중국 정부는 오는 2035년까지 홍콩과 마카오, 선전을 비롯한 광둥성 9개 도시를 한 데 묶어 경제 및 기술 특구로 집중 육성한다는 GBA 프로젝트를 공개한 바 있다. 이 지역은 인구 6900만 명에 달하며, 국내총생산(GDP) 규모가 1조5000억 달러를 육박하는 곳이다. GBA는 2035년 미국 경제를 추월하겠다는 속내가 담겨 있다. 시진핑 주석이 지난해 10월 선전시 경제특구를 방문, GBA 프로젝트에 힘을 실어주기도 했다.

중국 국무원도 광저우와 선전 등 6대 도시를 비즈니스 환경 혁신 시범 지역으로 지정하는 등 인재 모집 및 투자 활성화 계획을 발표했다.

리커창 총리는 전날 국무원 상무회의에서 광저우와 선전,베이징, 상하이, 항저우, 충칭을 비즈니스 환경 혁신 시범 지역으로 지정했다. 국무원은 6대 도시에서 대외 개방 확대, 투자 및 건설 편리화 촉진, 지역간 사업 장벽 철폐 등을 약속했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr