"휴가지에서 일과 휴식을"‥ '강원 워케이션' 설명회 8일 개최

9. 29부터 강원 평창·고성에서 '강원 워케이션' 한 달간 진행

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 관광재단이 '강원 워케이션 설명회'를 재단 유튜브 계정을 통한 온라인으로 오는 8일 진행한다.

'워케이션'은 'Work + Vacation'의 합성어로 산과 해변 등의 휴가지에서 일과 휴식을 병행하는 새로운 근무와 여행 트렌드를 뜻한다.

7일 관광재단에 따르면, 설명회는 이달 29일부터 한 달간 강원도 평창군과 고성군에서 진행하는 '강원 워케이션' 프로그램에 대한 정보제공과 국내 워케이션 문화 확산에 앞서 여는 행사다.

설명회는 원격 근무·재택근무자 대상 맞춤형 근무&여행 트렌드인 워케이션에 대한 이해와 해외 사례를 통한 다양한 관점에서 바라본 전문가 강연을 포함한다.

'워케이션' 다큐멘터리 감독이자 '디지털 노마드, 원하는 곳에서 일하고 살아갈 자유'의 저자 도유진 감독은 디지털 노마드가 무엇이고, 왜 디지털 노마드가 되는지에 대한 주제로 발표한다.

세계 최대 숙박 공유기업 '에어비앤비'의 윤희식 정책 총괄은 숙박 관점에서 바라본 워케이션과 글로벌 워케이션 사례와 통계 등을 소개한다.

글로벌 트레블-테크 기업 '야놀자'의 신성철 사업개발실장은 뉴노멀 시대 일하는 방식을 설명회 참여자들에 전달할 예정이다.

평창 지역 로컬 크리에이터로 활동하는 '감자꽃 스튜디오'의 이선철 대표는 실제로 경험한 워케이션과 '강원 워케이션'이 나아갈 방향에 대해 발표한다.

최동석 재단 국내마케팅팀장은 "설명회를 통해 '강원 워케이션' 프로그램이 대한민국 대표 워케이션 모델이 되길 바란다"면서 "워케이션이란 새로운 근로 형태가 사회에서 인정돼 강원도로 워케이션을 하러 많은 분이 찾아주시길 희망한다"고 전했다.

라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr