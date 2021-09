외교부, "북한과의 대화 복귀 노력 지속"

[아시아경제 유인호 기자] 외교부는 최근 대북 관계와 관련해 한반도 상황의 안정적 관리와 북한의 대화 복귀를 위한 노력을 지속할 것이라고 7일 밝혔다.

외교부는 이날 오전 국회 외교통일위원회에 제출한 현안보고 자료에서 한반도 정세의 안정적 관리를 위한 주변국과의 공조를 강화하고 있다며 이같이 말했다.

외교부는 한미 공동의 대북 인도적 협력 등 대북 관여에 도움이 되는 다양한 방안을 협의했으며, 지난달 24일 한-러 북핵수석대표 협의 계기로 북한의 대화 복귀 견인을 위한 러시아 측의 건설적 역할을 요청했다고 전했다.

또 향후 중국과 일본, 유럽연합(EU) 등에도 북한의 추가 상황 악화 방지와 대화 재개 설득을 위한 협조를 지속해서 요청하겠다고 밝혔다.

외교부는 북한 영변 내 핵 활동과 관련해 “한미는 북측 동향을 지속해서 면밀히 주시하고 평가를 공유해 왔으며 비핵화 진전을 위한 대화 재개가 시급하다는 공동 인식 아래 대북관여 노력을 지속 중”이라고 설명했다.

앞서 지난달 말 국제원자력기구(IAEA)는 북한이 지난 7월 초 영변 원자로를 재가동한 정황이 있다는 보고서를 내놨다.

