개인 순매도세…코스피 3200선 마감

[아시아경제 이민지 기자] 개인들의 매도세에 장중 혼조세를 보였던 코스피가 소폭 상승 마감했다.

6일 코스피는 전 거래일 대비 0.05%(2.27포인트) 상승한 3203.33에 장을 끝마쳤다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.15%(4.76포인트) 내린 3196.30으로 출발해 상승과 하락을 오가며 혼조세를 이어가다 상승 마감했다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 971억원어치 주식을 팔았고, 외국인과 기관은 각각 640억원, 445억원어치 주식을 순매수했다.

업종별로 보면 화학(1.72%), 전기가스업(1.54%), 종이?목재(0.59%), 전기·전자(0.43%), 유통업(0.42%) 순으로 상승 폭이 컸다. 화학업종 중에선 KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 442,500 전일대비 57,500 등락률 +14.94% 거래량 290,013 전일가 385,000 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도[클릭 e종목] "KCC, 스판덱스 다음은 '실리콘'"'주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴' close (14.9%), 코스모화학 코스모화학 005420 | 코스피 증권정보 현재가 18,800 전일대비 900 등락률 +5.03% 거래량 2,870,443 전일가 17,900 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 모더나 백신 부스터샷 승인 가능성!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (5%), 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 36,600 전일대비 1,150 등락률 +3.24% 거래량 881,511 전일가 35,450 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "수소부터 2차전지까지…한화 별도 사업 주목"한달 앞당긴 한화 인사, 왜김승연 한화 회장, 복귀 3개월 만에 상반기 보수 30억원 받아 close 솔루션(4.3%), 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 36,600 전일대비 1,150 등락률 +3.24% 거래량 881,511 전일가 35,450 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "수소부터 2차전지까지…한화 별도 사업 주목"한달 앞당긴 한화 인사, 왜김승연 한화 회장, 복귀 3개월 만에 상반기 보수 30억원 받아 close (3.2%), 코스모신소재 코스모신소재 005070 | 코스피 증권정보 현재가 42,750 전일대비 1,150 등락률 +2.76% 거래량 1,051,113 전일가 41,600 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도코스모신소재, 대규모 증설로 실적 끌어올릴까“카카오뱅크” 상장! 챙겨야 할 핵심주! close (2.7%) 등이 오름세를 보였다.

시가총액 상위 종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,300 전일대비 700 등락률 +0.91% 거래량 12,816,653 전일가 76,600 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환반도체 이어 車·전자마저…핵심품목 경쟁력이 사라진다기관 물량 출회 앞두고 外人 투심 쏠리는 대형새내기주 close (1.04%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 454,000 전일대비 1,500 등락률 +0.33% 거래량 367,548 전일가 452,500 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래 close (0.22%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 954,000 전일대비 3,000 등락률 +0.32% 거래량 38,311 전일가 951,000 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래코스피 3201.06에 마감.. 돌아온 외인 close (0.32%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 750,000 전일대비 25,000 등락률 +3.45% 거래량 544,544 전일가 725,000 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래 close (3.45%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 767,000 전일대비 7,000 등락률 +0.92% 거래량 134,191 전일가 760,000 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래올 10대그룹 시총 80조 늘었다 close (0.92%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 500 등락률 +0.23% 거래량 387,033 전일가 214,500 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 현대차, 2045년 '탄소중립' 선언반도체 이어 車·전자마저…핵심품목 경쟁력이 사라진다외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래 close (0.23%)가 상승했고 SK하이닉스(-1.40%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 155,500 전일대비 1,000 등락률 -0.64% 거래량 1,875,440 전일가 156,500 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래 close (-0.64%)는 하락했다. 이날 증시에선 최근 상장한 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 77,400 전일대비 3,400 등락률 -4.21% 거래량 4,947,038 전일가 80,800 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 기관 물량 출회 앞두고 外人 투심 쏠리는 대형새내기주[특징주]카카오뱅크, 보호예수 해제 물량 부담에 약세외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여 close 와 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 482,500 전일대비 26,500 등락률 -5.21% 거래량 394,952 전일가 509,000 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 기관 물량 출회 앞두고 外人 투심 쏠리는 대형새내기주외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여[종목속으로] 핀테크 선도 기업 쿠콘…마이데이터로 뻗어나간다 close 은 각각 4%, 5% 하락했는데 기관 보호예수 물량 해제 예정에 따른 부담이 확대된 것으로 분석된다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.08%(0.89포인트) 내린 1052.92로 장을 끝냈다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.23%(2.45포인트) 오른 1056.30으로 장을 출발한 뒤 뚜렷한 방향성을 보이고 있지 못하다 하락마감했다. 이날 시장에선 외국인과 기관이 각각 1207억원, 744억원어치 주식을 팔았고 개인은 홀로 2105억원어치 주식을 샀다.

업종별로 보면 통신장비(3.34%), 종이?목재(1.25%),기계?장비(1.02%), 금속(0.70%)업 순으로 상승폭이 컸다. 통신장비업종은 미국의 인프라투자 기대감에 오름세를 보였는데 주요 종목 중에선 서진시스템 서진시스템 178320 | 코스닥 증권정보 현재가 40,850 전일대비 3,200 등락률 +8.50% 거래량 715,025 전일가 37,650 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도[특징주]서진시스템, 3분기 매출 100% 증가…실적 개선 속도 반영못한 주가 [특징주]미국 인프라 투자 기대감…케이엠더블유 7% 강세 close (8.5%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 45,000 전일대비 2,950 등락률 +7.02% 거래량 1,784,595 전일가 42,050 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도[특징주]미국 인프라 투자 기대감…케이엠더블유 7% 강세외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여 close (7%), 에이스테크 에이스테크 088800 | 코스닥 증권정보 현재가 19,350 전일대비 1,050 등락률 +5.74% 거래량 1,665,641 전일가 18,300 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도[특징주]미국 인프라 투자 기대감…케이엠더블유 7% 강세[e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일 close (5.7%), 에치에프알 에치에프알 230240 | 코스닥 증권정보 현재가 21,950 전일대비 1,100 등락률 +5.28% 거래량 80,086 전일가 20,850 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도[특징주]미국 인프라 투자 기대감…케이엠더블유 7% 강세"5兆 5G전용망 시장 선점" SKT, 국내 5G 장비사 맞손 close (5.2%), 오이솔루션 오이솔루션 138080 | 코스닥 증권정보 현재가 40,700 전일대비 1,700 등락률 +4.36% 거래량 129,211 전일가 39,000 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일오이솔루션, 3분기 영업이익 50억… 전년比 74.7%↓ close (4.3%) 등이 상승했다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 117,100 전일대비 1,600 등락률 -1.35% 거래량 428,796 전일가 118,700 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입 close (-1.35%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 311,400 전일대비 3,400 등락률 -1.08% 거래량 342,098 전일가 314,800 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환3개월째 코스닥 상승률 코스피 제쳐코스피 3201.06에 마감.. 돌아온 외인 close (-1.08%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 160,500 전일대비 2,500 등락률 -1.53% 거래량 197,969 전일가 163,000 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도코스피, 외인·기관 팔자에 3170선 마감..."낙폭 과대주 관심 가질때" close (-1.53%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 77,800 전일대비 2,700 등락률 -3.35% 거래량 1,240,842 전일가 80,500 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 “진원생명과학” 능가할 초대형 바이오 후속株!코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환“티비씨” 말씀드렸죠? 외인 5일 연속 순매수 행진! 다음 후속株 갑니다! close (-3.35%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 85,800 전일대비 2,600 등락률 -2.94% 거래량 1,512,104 전일가 88,400 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래3개월째 코스닥 상승률 코스피 제쳐 close (-2.94%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 110,200 전일대비 1,300 등락률 -1.17% 거래량 544,157 전일가 111,500 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래코스피 상승 출발.. 외인 순매수 유입 close (-1.17%)가 하락세를 이어가고 있다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 65,300 전일대비 600 등락률 +0.93% 거래량 3,207,734 전일가 64,700 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래 close (0.93%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 410,400 전일대비 4,400 등락률 +1.08% 거래량 24,736 전일가 406,000 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 코스피 3200선 거래…외국인·기관 순매수 전환코스피·코스닥 혼조세…외국인·기관 순매도외국인·기관 순매도…코스피 3200선 거래 close (1.08%)는 상승했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “미국 고용지표 부진 영향과 이번 주 선물옵션 만기 등의 이벤트 임박에 따른 관망세에 혼조세를 보였다”며 “기관 순매수 전환하며 지수를 끌어올렸지만, 그 금액이 많지 않아 보합권에서 등락을 반복했다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr