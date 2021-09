전광우 세계경제연구원 이사장 "코로나19로 ESG 경영 접근법 급물살"

[아시아경제 송승섭 기자]코로나19로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 가속화될 거라는 목소리가 나왔다.

전광우 세계경제연구원 이사장은 2일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '세계경제연구원-신한금융그룹 국제컨퍼런스'에서 “ESG 경영 중심의 접근법이 급물살을 타고 있다”고 강조했다. 이날 전 이사장은 '포스트 팬데믹 시대의 대항해: ESG 경영과 디지털 융합을 넘어'라는 주제로 열린 컨퍼런스에서 개회사를 맡았다.

전 이사장은 “코로나19와 새로운 변이 바이러스로 중대한 변화에 직면하고 있다”면서 “정부와 기업 정책에서 근본적인 패러다임의 변화가 나타날 것”이라고 전망했다.

또 “지속가능한 성장도 달성할 수 있을 것”이라면서 “코로나19 영향으로 한층 빠른 속도로 녹색성장도 발전하고 있다”고 설명했다.

컨퍼런스와 관련해서는 “여러 미시·거시적인 주제를 코로나19와 연관 지어 다뤄보고자 한다”며 “특히 기후변화와 ESG경영에 대한 여러 주제를 살펴볼 것”이라고 언급했다.

