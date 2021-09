전북도, AI·IoT기반 어르신 건강관리 사업 확대

남원시 신규 참여 확정…10월부터 도내 5개 시군으로 확대

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 비대면 건강관리 서비스인 AI·IoT 기반 어르신 건강관리 시범사업에 남원시가 추가 선정됨에 따라, 10월부터 도내 5개 시·군 어르신은 비대면으로 건강관리 서비스를 제공 받을 수 있게 됐다고 1일 밝혔다.

전북도에 따르면 AI·IoT 기반 어르신 건강관리 서비스 사업은 보건복지부 공모사업으로 지난해 11월부터 운영 중인 시범사업이다. 해당 사업에 선정된 보건소는 사업수행 인력 인건비 및 사업에 필요한 디바이스 구입비, 운영비 등을 지원받는다.

기존 전주, 익산, 김제, 순창 등 4개 시·군에 이어, 이번에 남원시가 추가된 것이다.

서비스 대상은 만성질환 관리 및 행태개선이 필요한 65세 이상 어르신(안드로이드 스마트폰 소지자)이다.

스마트폰과 연결된 디바이스가 어르신들의 활동량, 체중, 혈압 등 건강정보를 체크해 건강관리전문가에게 전송하면 전문가가 주 1회 데이터를 분석한 뒤 어르신 스스로 만성질환을 관리하고 건강을 개선할 수 있도록 맞춤형 건강정보를 제공한다.

사전에 어르신들의 건강 상태를 평가하고 결과에 따라 손목시계형 활동량계와 블루투스 체중계, 혈압계, 혈당계, AI생활스피커 등을 제공한다.

어르신은 방문 건강관리 전문인력의 도움을 받아 만성질환 예방 및 건강행태 개선을 위한 개인별 맞춤형 목표를 설정한 후 앱(오늘건강)과 디바이스 등을 활용하여 목표를 이행할 수 있도록 관리받는다.

AI·IoT란 AI(인공지능)와 IoT(사물인터넷)를 합친 비대면 건강관리 서비스다.

