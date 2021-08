나이키, 본사 직원들에게 1주일 휴가…'코로나19에 고생 많았어'

[아시아경제 나주석 기자] 미국 나이키가 본사 직원들에게 1주일간 휴가를 부여하기로 했다. 코로나19로 인한 스트레스 등을 해소하라는 것이다.

30일(현지시간) CNBC 방송 등에 따르면 나이키는 미국 오리건주 본사에 근무하는 직원들에게 다음주 3일까지 쉬라고 공지했다. 맷 마라조 글로벌 마켓팅 선임 매니저는 "경영진이 보내는 메시지는 분명하다"면서 "쉬면서 스트레스를 보내고 사랑하는 이들과 함께 하는 시간을 가지라는 것"이라고 밝혔다.

마라조는 이번 휴가와 관련해 "우리가 정신건강을 우선시하면서도 일을 제대로 돌아간다는 것을 보여주려 한다"고 전했다.

나이키의 이번 휴가 결정에 앞서 데이팅 애플리케이션 범블이나 링크드인도 직원들에게 1주일간 휴가를 준 전례가 있다.

최근 미국내 1000명의 풀타임 직장인을 대상으로 조사한 결과 응답자의 89%는 지난해 번아웃을 겪었다고 답했다. 또한 응답자의 70%는 번아웃된 느낌을 덜 수 있다면 다른 곳으로 옮길 의사가 있다는 뜻을 밝히기도 했다.

