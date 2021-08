[아시아경제 장효원 기자] 검찰이 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 162,500 전일대비 4,000 등락률 -2.40% 거래량 68,709 전일가 166,500 2021.08.26 15:30 장마감 관련기사 대웅제약, 학교 밖 청소년에 해열진통제 기부국내 보톡스 1위 휴젤,1.7조원에 GS그룹 품으로…글로벌 진출 가속도(종합) 충분한 백신 확보·치료제 개발…코로나19 공존 성패 좌우 close 본사를 압수수색한 것으로 알려졌다.

업계에 따르면 서울중앙지검 형사12부는 26일 서울 강남구 삼성동 대웅제약 본사를 압수수색했다.

중앙지검 형사12부는 영업비밀 관련 범죄를 수사하는 부서다. 업계에서는 이번 압수수색이 대웅제약이 연루된 기술 분쟁 관련 사건 수사로 보고 있다.

이에 대웅제약 관계자는 "검찰의 압수수색이 들어온 것은 맞지만 구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다"며 "검찰 조사에 성실히 임하겠다"고 설명했다.

검찰의 이번 압수수색은 공정위 고발 건과는 관련이 없는 것으로 알려졌다. 앞서 공정거래위원회는 지난 3월 대웅제약이 경쟁사의 제품 판매를 방해할 목적으로 특허권 침해 소송을 남용했다며 검찰에 고발한 바 있다. 이 사건은 서울중앙지검 공정거래조사부가 수사 중이다.

