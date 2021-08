당국 "올해 4∼8월 코로나19 확진자 10명 중 8명 이상 미접종자"

[아시아경제 서소정 기자] 올해 4∼8월 국내 코로나19 확진자 10명 중 8명 이상은 백신 미접종자인 것으로 나타났다.

24일 중앙방역대책본부에 따르면 올해 4월 3일부터 8월 14일까지 18세 이상 확진자 총 10만5255명을 분석한 결과 이들 중 87.9%(9만2500명)는 미접종자였던 것으로 조사됐다.

같은 기간 중증환자 2301명 중 미접종자는 1954명으로 84.9%였으며, 사망자 323명 중 미접종자는 266명으로 82.4%를 차지했다.

또 18세 이상 인구 4411만8077명 중 미접종자 2190만8930명을 비교집단으로 접종완료자와 코로나19 발병률을 비교한 결과미접종군 대비 접종 완료군에서 백신 감염예방효과는 82.6%였다.

접종완료군에서 확진자는 2383명으로 10만 인일(人日·각 개인의 추적관찰 기간의 합) 당 발생률은 0.55명이었고, 미접종군에서는 9만2500명이 확진돼 10만 일인 당 발생률은 3.18명이었다.

연령대 감염예방효과는 60세 이상에서 96.5%, 60세 미만에서 69%로 나타났다.

60세 미만의 감염예방효과가 낮은 것은 외부 활동이 많은 젊은 층이 감염에 노출되기 쉽고, 백신 접종률도 낮았기 때문으로 추정했다.

또 5월 1일부터 7월 24일까지 코로나19 확진자 6만5347명을 대상으로 중증도를 분석한 결과 전체 중증화율은 2.17%로 나타났다.

연령표준화 중증화율은 미접종군 2.40%, 1차 접종군 0.97%, 접종완료군 0.35%로 나타나 중증예방효과가 85.4%로 분석됐다.

같은 기간 백신접종에 따른 치명률은 확진자 6만5347명 중 216명이 사망해 0.33%로 나타났다. 연령표준화 치명률은 미접종군 0.42%, 1차 접종군 0.09%, 접종완료군 0.01%로 사망예방효과는 97.3%였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr