외교부 “韓정부 조력 아프간인 수송작전 수행중”

[아시아경제 장세희 기자]우리 정부가 아프가니스탄에서 우리 정부 활동을 지원해 온 현지인 직원과 가족을 한국으로 데려오기 위해 군 수송기 3대를 아프간과 인근국에 보내 작전을 수행 중이라고 밝혔다.

외교부는 24일 기자들에게 보낸 문자 공지를 통해 이같이 밝혔다.

이들은 수년간 대사관, 한국병원, 직업 훈련원 등에서 근무한 바 있다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr