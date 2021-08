박범계 "이재용 가석방, 청와대 보고 없었다"

24일 법사위 전체회의…

박 장관 "백신 문제, 반도체 문제 기여할 부분 있어"

[아시아경제 장세희 기자]박범계 법무부 장관은 24일 이재용 삼성전자 부회장의 가석방과 관련해 "청와대에 보고한 바 없다"고 말했다.

박 장관은 이날 법사위 전체회의에서 국민의힘 권성동 의원의 질의에 "청와대와 가석방에 관해 구체적인 협의(한 바 없다)"며 이같이 말했다.

박 장관은 문재인 대통령이 '국익을 위한 선택으로 받아들이며 국민들께서도 이해해 주시기를 바란다'고 말한 것에 대해서는 "제가 발표한 것을 참작하지 않으셨을까 생각한다"고 밝혔다.

박 장관은 이 부회장의 취업제한 위반 여부와 관련해서는 "일률적으로 취업이다, 아니다 확정해 말할 수는 없다"며 "취업 여부를 판단하는 데 비상근, 무보수, 미등기란 점이 중요하게 고려될 요소"라고 설명했다.

그러면서 "국익의 관점에서 이 부회장이 취업으로 볼 수 있는 일상적 경영 참여가 아니더라도 백신 문제, 반도체 문제에 기여할 부분이 있다"고 덧붙였다.

