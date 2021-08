홍준표, '당선 가능성 별로' 폄하한 김재원 징계 정식 요구

김재원, 논란의 유튜브 출연 중단 결정…"진심으로 사과"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 국민의힘 의원은 24일 김재원 최고위원에 대한 징계를 요구하기로 했다.

홍 의원의 대선조직인 ‘희망캠프’는 이날 대변인 명의를 통해 당 대표실에 김 최고위원 징계를 전달했다.

앞서 김 최고위원은 유튜브 방송에 출연해 ‘홍 의원과 손잡을 생각 없나’라는 질문에 "없다. 싫다. 당선 가능성이 별로인 것 같다"고 말했다.

이에 대해 홍 의원 캠프는 "당헌·당규상 경선 중립 의무를 위반한 책임을 지고 즉각 사퇴하라"며 "당 대표와 특정 후보를 향한 잇따른 망언과 더불어민주당 국민선거인단 가입 등의 기행으로 당 지지율에 중대한 위협이 되고 있는 사람은 다름 아닌 김 최고위원"이라고 질타했다.

한편 김 최고위원은 홍 의원 발언 등이 논란이 된 것과 관련해 "(방송 출연을) 중단하겠다"고 밝혔다. 그는 "원고도 없이 유력 정치인을 놓고 몇 시간 동안 뒷담화로 서로 떠들고 나서 그중 재미있는 장면을 뽑아내 단막극으로 편집하는 현재의 방식은 사고가 수시로 날 수밖에 없다"며 "마음에 상처받은 분께는 진심으로 사과 드린다"고 밝히기도 했다.

