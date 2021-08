[아시아경제 박병희 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자신이 만든 우주탐사기업 스페이스X의 위성 인터넷 서비스 스타링크가 14개국에서 10만명의 가입자를 확보했다고 밝혔다.

23일(현지시간) CNBC에 따르면 머스크는 이날 자신의 틔위터에 14개국에서 스타링크 서비스를 제공하고 있으며 가입자도 10만으로 늘어났다면서 몇몇 국가에서는 사업승인을 기다리고 있다고 밝혔다.

스페이스X는 지난해 말 스타링크 베타 서비스를 시작했으며 지난달 말에는 가입자가 9만명 정도라고 밝힌 바 있다.

스페이스X는 최근 들어 비행기나 선박, 트럭 등으로 스타링크 서비스 확대를 추진하고 있다.

스페이스X는 지금까지 스타링크용 위성을 1740대 발사했으며 2세대 스타링크 시스템 구축을 위해 3만대의 위성을 추가 배치할 계획이다.

