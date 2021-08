조민 의전원 입학 취소에, 野 대선주자들 "사필귀정"

[아시아경제 금보령 기자] 조국 전 법무부장관의 딸 조민씨의 부산대 의학전문대학원 입학 취소 결정에 대해 야권 대선주자들이 '사필귀정'이라고 평가했다.

24일 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장은 페이스북을 통해 "사필귀정"이라며 "문재인 정권 하에서 구부러졌던 많은 것들이 제 자리로 돌아가기 바란다. 정권 교체를 통해 반드시 그렇게 되게 하겠다"고 밝혔다. 최 전 원장은 '공정', '제자리찾기' 등의 해시태그를 덧붙이기도 했다. 앞서 부산대는 이날 입학전형공정관리위원회 결과를 토대로 조씨의 의전원 입학 취소 결정을 내렸다.

하태경 의원도 "만시지탄이지만 사필귀정"이라고 표현했다. 이어 그는 "조 전 장관은 심각한 불법행위로 동시대의 청년들에게 큰 박탈감을 안겨주고 자녀의 인생까지 망쳤다"며 "하지만 그 어디에도 미안함이나 사죄의 마음은 찾아볼 수 없다"고 꼬집었다.

하 의원은 조 전 장관을 향해 "이상한 논리를 인용해 자기 변명에만 급급하다. 학자와 정치인으로서의 자격 이전에 인간으로서의 기본 품격에 문제가 있다"며 "조 전 장관은 더이상 추태 부리지 말고 사회관계망서비스(SNS) 끊고 국민 앞에 석고대죄하라"고 얘기했다.

또 다른 대선주자인 박진 의원 또한 "늦었지만, 사필귀정"이라며 "조국 사태로 촉발된 훼손된 공정과 무너진 정의가 하루빨리 바로 설 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

유승민 전 의원도 페이스북에서 "조 전 장관 딸의 부산대 의전원 입학이 취소된 것은 만시지탄이지만, 진실은 결국 승리한다는 것을 보여준다"며 "문재인 정부의 불법과 비리들이 양파를 벗기듯이 하나씩 그 진실이 드러나고 있다"고 비판했다.

이어 유 전 의원은 "고려대도 신속히 입학허가 취소 결정을 내려야 할 것"이라며 "울산시장 부정선거 사건, 옵티머스·라임 금융사기 사건, 월성 1호기 경제성 조작 사건 등도 언젠가는 반드시 진실이 밝혀지고 법의 심판을 받게 될 것"이라고 말했다.

