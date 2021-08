[포토] 언론중재법 개정안 비판하는 정의당

[아시아경제 윤동주 기자] 정의당과 언론 4개단체가 24일 국회 본청 앞 계단에서 언론중재법 강행처리 중단을 촉구하는 기자회견을 갖고 있다.

이 자리에서 배진교 정의당 원내대표는 "고의, 중과실의 추정 기준도, 가짜뉴스의 정의도 모호하다"고 지적하며 "그 모호함이 누구에게 유리하겠나. 민주당이 제한한 법망을 빠져나갈 수 있는 전직 혹은 퇴임한 고위공직자와 선출직 공무원, 그들의 친인척, 대기업은 아니지만 전략적 봉쇄소송이 가능한 규모의 기업들이 소송을 남발할 것이 불 보듯 뻔하다"고 말했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr