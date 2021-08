[아시아경제 조인경 기자] 롯데백화점 수원점이 커피전문점 탐앤탐스 예술지원 프로젝트인 '갤러리탐'과 협업, 7층에 '갤러리탐 아트샵'을 열었다고 24일 밝혔다.

갤러리탐 아트샵은 분기별로 주목할만한 작가의 정기 전시회가 열리는 '아티스트 스테이지', 다양한 공예 작품을 관람할 수 있는 '크래프트 그라운드', 아티스트의 원화를 프린트 액자로 맞춤 주문 제작이 가능한 '아트에디션 판화' 총 3가지 섹션으로 구성돼 있다.

고객들이 이곳에서 미술품 '원화'부터 일상에서 사용할 수 있는 '공예품'과 프린트 아트에디션까지 폭넓은 작품들을 소비하며 즐길 수 있다.

