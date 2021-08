동남아 찾은 해리스 "中 남중국해 영유권 주장은 불법"

[아시아경제 조현의 기자] 동남아시아 순방에 나선 카멀라 해리스 미국 부통령은 24일 중국이 남중국해에서 영유권 주장을 펼치는 데 대해 "불법적인 주장"이라고 비판했다.

24일 주요 외신 등에 따르면 해리스 부통령은 이날 싱가포르에서 "중국은 남중국해 대부분이 자국 영토라는 주장을 강요와 협박과 함께 계속하고 있다"고 말했다.

그는 "중국의 이같은 불법적인 주장은 2016년 국제상설재판소(PCA) 판결에서 인정되지 않았다"며 "하지만 중국은 이후에도 규칙에 기초한 질서를 훼손하고 국가의 주권을 위협하고 있다"고 했다.

그러면서 "미국은 이러한 위협에 맞서 동맹국 및 파트너와 함께 하겠다"며 "동남아시아와 인도태평양에서 미국의 관여는 어느 한 국가에 반하거나 선택하기 위함이 아니다"라고 강조했다.

해리스 부통령의 이번 순방은 취임 후 두 번째 해외 순방이다. 그는 이날 싱가포르에서 베트남으로 향한다. 미국 부통령이 베트남을 방문하는 것은 처음이다.

